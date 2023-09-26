إغتيال الملك فيصل: الأيام الأخيرة والقشة التي قصمت ظهر البعير

وطن- في اللحظة التي شعر فيها الملك فيصل بالنهاية، عز عليه ان يتراجع في أمور عديدة، بالذات في تلك الأمور التي جعلت منه بطلا في عيون المسلمين، دون عذر بديهي يقنع العالم الإسلامي بتراجعه، وهم الذين رأوا فيه الزعيم الاسلامي الأوحد، فكأنه لم يعد لديه ما يخسره، لكنه بكل أسف لم يعالج الفساد الضارب في مملكته والذي كان لسياساته يد طويلة في استشراءه، ولم يتراجع عن أحكامه الظالمة بحق من سجنهم في سجن “العبيد”، وكان من بينهم ضحيته “عبدالعزيز المعمر” الذي لم يخرج من قبوه المسجون فيه الا ثاني يوم بعد إغتيال الملك فيصل، وخرج فاقد البصر.

لم يتراجع عن المظالم الكبرى، تلك كانت تلك التي ضد دول الخليج جارته، ومع ان اكثرها لم يكن له يد فيها بل تبين فيما بعد أنها كانت من مظالم اخوته، ولكن يؤخذ عليه الإقرار بها او الصمت عنها، كما أنه لم يسع لحلها وقد شعر بنهايته.

ولكن هل كان قد فكر بذلك ولم يسعفه الوقت، الله اعلم، لكن برقية سرية كشفتها ويكيليكس- من السفير الأمريكي في ابو ظبي لوزير خارجيته هنري كيسنجر يتحدث فيها مع الشيخ زايد بن سلطان أحد الد اعداء الملك فيصل، عن رأيه في عملية الاغتيال، فيرد الشيخ زايد بأن الملك فيصل قد تغير معه للأفضل في الفترة الأخيرة، وأنه كان ينتظر منه أمور ايجابية (في قضية البريمي) “ولكن هذا الصبي أفسد كل شيء برصاصة”!.

من ٧/ ٣/ ١٩٧٥ وحتى ١٨ /٣/ ١٩٧٥ انشغل هنري كيسنجر باسفاره ما بين مصر والكيان الصهيوني من أجل توقيع اتفاقية فك الاشتباك الثانية الخاصة بسيناء، أو قل “بروفة” اتفاقيات كامب ديفد التي أتت فيما بعد، كانت احط مفاوضات يمكن ان تعقد ما بين (ندين)، او ما بين ند كان من المفترض ان يكون منتصرا ضد مهزوم، وقد كان فعلا منتصرا، لولا هذا السادات الذي لم يسد ابدا… تعجرف صهيوني لا مثيل له، بلغ به حتى أن يطالب مصر بالانسحاب من الأراضي المصرية التي استعادها خلال حرب ١٩٧٣، ورفع المقاطعة الاقتصادية بالكامل وفوق كل هذا، وهو اهم ما يريده الكيان الصهيوني، هو أن يوقع انور السادات على تعهد “لا حرب بعد اليوم”، وهذا يثبت ان الملك فيصل كان على حق حين قال ان الهدف من هذه المفاوضات هو عزل مصر عن العالم العربي، كي يستفرد الصهاينة بالعرب دون مصر.

ولا عجب أن من بين النقاط التي كانت على طاولة المفاوضات، هي أن لا تتدخل مصر فيما لو نشبت حربا ما بين سوريا والكيان الصهيوني.

كانت جولدا مائير قد اخبرت كيسنجر عام ١٩٧٤ ان مصر ليست عربية! وانها سبق وان رفضت الانضمام لجامعة الدول العربية عام ١٩٤٥، ولعل هذا الخبيث كيسنجر قد صدقها.

والمؤسف أن انور السادات وافق على كل شيء ما عدا الانسحاب من الأراضي المصرية التي استرجعت عام ١٩٧٣، فقد كان لديه الاستعداد ان يرتكب نفس الحماقة، حين وقع على اتفاقية الاشتباك الأولى مع الكيان الصهيوني، والتي احرقت قلوب الشرفاء من القادة العسكريين المصريين.

ولكن كان شرط السادات الآن هو موافقة “عراب” هذه المفاوضات من الطرف العربي وهو الملك فيصل، والاتفاق أيضا مع سوريا. لكن الأهم كانت موافقة فيصل.

قبل وصول هنري كيسنجر الى الرياض بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٩٧٥، اي قبل اغتيال الملك فيصل بستة ايام، استلم كيسنجر هذه التعليمات العاجلة من الحكومة الأمريكية والتي عليه تنفيذها باي طريقة، حتى الزيارة كانت عاجلة في توقيتها، فالمفترض أن يغادر القدس المحتلة إلى دول الخليج العربي ومن ثم الى السعودية، لكنه اضطر أن يحط في الرياض كمحطة أولى، وكان من ضمن هذه التعليمات:

“هذه الزيارة ستكون حاسمة لك إلى الرياض، فلدينا علامات قوية أن السعوديين بدأوا يفقدون الأمل بالولايات المتحدة الأمريكية، وانهم على قناعة بأن امريكا غير قادرة ولا رغبة لديها بحل الصراع العربي- الإسرائيلي، ولم تعد تثق بها كشريك اقتصادي مناسب للطرفين سيحقق لهم مكسبا، محادثتك ستكون مهمة جدا من أجل استعادة ثقة الملك فيصل بنا في الفترة المقبلة، تعاوننا السياسي والاقتصادي مع العرب بحاجة إلى مراجعة حاسمة لذا عليك إفادة الملك فيصل بما يلي…..”

(ما يلي) هذه طويلة جدا لا نريد أشغال القارىء الكريم بها خاصة وأنها من اسطوانات الأمريكيين المكررة، والتي لطالما سمعها الملك فيصل، مع انها تعاد هذه المرة بلغة أقوى، وتكاد أن تشفع بقسم، منها ان امريكا ستحل الصراع العربي- الإسرائيلي، وستحل الخلاف المصري والسوري مع الكيان الصهيوني، وان الهجوم المتواصل على السعودية لا علاقة بالحكومة الأمريكية به، فجزء منه كان من قبل المنظمات الصهيونية الأمريكية، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس الذين يحرضون على السعودية دوما وعلى ادارة الرئيس الأمريكي فورد نفسه، وأنهم معروفون بولائهم لإسرائيل، وجميعهم من الديمقراطيين الذين هدفهم التشنيع على الرئيس جيرالد فورد وعليك انت (الملك فيصل)، السيناتور ادوارد كينيدي (الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي المغتال جون كينيدي) والسيناتور هيربرت همفري، يمولهما اللوبي اليهودي في أمريكا، المقالات التي حرضت على اجتياح السعودية، الأول كان من روبرت هوكر في مجلة “كومنتتري” مجلة صهيونية معروفة بمعارضتها للسياسة الأمريكية، مقال مجلة “هاربر” الذي كتب باسم مستعار، تبين أنه الكاتب الصهيوني “ادوارد لوتواك” لا علاقة له بالحكومة الأمريكية. انصح الملك فيصل بالصبر!…!.

في ١٩ / ٣ / ١٩٧٥ وصل كيسنجر للرياض مطالبا الملك فيصل بالموافقة حالا، لتنفجر الخلافات مجددا ما بين الإثنين، وكأنه رمى بالتعليمات جانبا كعادته او أنه طرحها على الملك فيصل، لكنه كان قد بلغ فعلا درجة الكفر بأمريكا وكيسنجرها،.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، بدأت التهديدات باجتياح السعودية تزداد شراسة، تحركات في قاعدة الظهران العسكرية مع رسائل من مصر تحذر السعودية من ان امريكا قد تحتل المنطقة الشرقية، لا أحد يعلم حقيقة ما جرى ما بين الملك فيصل وهنري كيسنجر في ذلك الاجتماع ولكن لم يسر الاجتماع على ما يرام إطلاقا.

ارسل هنري كيسنجر برسالة سرية جدا الى مستشار الأمن القومي “برنت سكوكروفت” وطلب منه ايصالها حالا للرئيس الأمريكي جيرالد فورد، ما ورد فيها لم يكن عاديا ابدا :

( لقد انهيت للتو خمس ساعات “مفيدة” مع المسؤولين السعوديين، مع الملك فيصل، والأمير فهد وزكي يماني، والقائم بأعمال وزير الخارجية محمد ابراهيم مسعود…… في كثير من النواحي، كان حديثي الأكثر فائدة مع الأمير فهد، ولي العهد! فقد كان واضحا فيما ابداه، وأبتعد عن سفاسف الكلام، لقد شرح لي كيف تسير دبلوماسيتهم السعودية الفاعلة في هذا الجزء من العالم، وقال (فهد) انه ردا على مبادرات القيادة العراقية فإنه سيذهب هناك كي يدفعهم بعيدا عن الاتحاد السوفيتي، وقد أبلغته أنه بإمكانه أن يبلغ القيادة العراقية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، بأن العراق اذا ابتعد فعلا عن الأتحاد السوفيتي، فإنه لن تكون هناك عقبات تحول بين علاقتنا مع العراقيين، وقد أكدت له انه بإمكان السعودية بالنيابة عنا متابعة سير علاقتنا مع العراق… وقال فهد أنه سيذهب إلى إيران من أجل تعزيز التعاون العربي- الإيراني، وأن جهوده مستمره من أجل أبعاد البمن الجنوبي عن السوفييت، كما أكد على تأكيد دعم سلطان عمان من أجل وضع حد لتمرد ثوار ظفار .. لكنه (فهد) طلب مني الادلاء ببيان أن لا علاقة للحكومة الأمريكية بالتهديدات باجتياح السعودية، والمقالات التي نشرتها مجلات أمريكية وتدعو لاحتلال منابع النفط في الخليج العربي).

كان فهد يتحدث عن المقالات التي بدأت عام ١٩٧٥ تهاجم دول “الاوبك” وتدعو للسيطرة عليها بقوة السلاح، واتهم الملك فيصل بأن كيسنجر يقف خلفها، فقد اغضبته جدا، خاصة أنها دعت لاحتلال الخليج العربي ومنابع نفطه، وأن الأمريكيين لن يجدوا صعوبة في احتلاله كالذي واجهوه في فيتنام، “لن يواجه الامريكيون فيتنام ثانية فأمامهم صحراء قليلة السكان ويسهل احتلالها”، هذا ما ورد في احد المقالات، ومقال اخر يضع خطة امريكية ايرانية مشتركة يتم على أساسها احتلال الكويت وضمها لإيران واحتلال المنطقة الشرقية في السعودية وتسليمها للامريكيين، ومقال آخر نشرته مجلة “هاربر” دعا فيه كاتبه لاحتلال المنطقة الشرقية في السعودية والسيطرة على حقول نفطها، وان يستعد الجيش الأمريكي للبقاء فيها على الأقل عشر سنوات.

هنا يحاول كيسنجر أن يقنع الرئيس فورد بأن فهد هو من يدير المشاريع الأمريكية بنشاط كبير، وهو المؤتمن على ضمان الدبلوماسية السعودية لتكون في صالح أمريكا، كما يكشف نشاطه الدؤوب في أبعاد العرب عن الاتحاد السوفيتي..وأخيرا أن لا فائدة من الملك فيصل!.

فهل كان ينتظر إشارة ما؟!.

ثم أين المفيد في هذه الزيارة والتي حكم عليها كل المراقبين في حينه بأنها كانت في غاية الفشل، ولكن كما يبدو ان الشيء المفيد الوحيد هو اتفاقه مع الأمير فهد.

ولكن “أغرب” ما في رسالة هنري كيسنجر لرئيسه فورد هو أن “يعين” كيسنجر الأمير فهد وليا للعهد وفي حياة الملك فيصل، وقبل اغتياله بستة أيام بالتمام، فالملك فيصل لا زال حيا وولي عهده أيضا الأمير خالد لا زال حيا، ولكن كان كيسنجر يعلم المخطط السابق، بان اختيار الأمير خالد كولي عهد في السابق، لم يكن سوى ترضية مؤقته لشقيقه محمد بن عبد العزيز، والمبعد عن خط الحكم، بسبب وحشيته وجرائمه التي لا تحصى، وأنه سيستبعد فيما لو جاء دور فهد بعد وفاة او اغتيال الملك فيصل، وقد سبق للسفير الأمريكي “جيمس اكينز” في السعودية أن أخبر كيسنجر ما اخبره به الأمير سلطان مع طلبه ببقاء هذا الخبر سرا، بأن “فهد هو ملكنا القادم”.

لكن وقوف الأمير محمد بن عبدالعزيز “ابو الشرين” بشراسة ارعبت السديريين، هو الذي أوقف المؤامرة التي هدفت لازاحة خالد واحلال فهد مكانه، والذي تم بعد اغتيال الملك فيصل، ولكن بطريقة غير رسمية بحيث يصبح الملك خالد اشبه بملك دستوري ويقوم فهد بتسيير امور الدولة داخليا وخارجيا.

في ٩/ ٣/ ١٩٧٥ قال هنري كيسنجر لعبدالحليم خدام وزير خارجية سوريا: ” الملك فيصل لا يطيقني ولا حتى ينظر لوجهي حين اقابله، كان دوما ينظر للمترجم، وأعتقد لولا محبته للمترجم ما كان قد استقبلني، لقد كان يحب سماع صوته ويزيل حتى الوبر عن ملابسه”. (يقصد بالمترجم عيسى الصباغ المذيع الفلسطيني الشهير السابق في “البي بي سي” والذي ترجم آخر لقاءات الملك فيصل الصاخبة الأخيرة مع هنري كيسنجر).

بغض النظر عما اذا قال ذلك مازحا او جادا، ولكن العلاقة ما بين كيسنجر والملك فيصل، قد وصلت للرمق الأخير بالذات بعد آخر لقاء تم ما بينهما.

وحتى بالنسبة لجناح الأمراء السديريين، فقد بلغت علاقتهم مع الملك فيصل رمقها الأخير أيضا، فلم يعد الأمر تنافسا على الحكم كالعادة في هذه الاسرة منذ ان وجدت، ولكنهم يرون الآن ان سياسة الملك فيصل هي سبب تهديدات الاجتياح التي تتعرض لها المملكة، فكأن خوفهم الذي أدى لعزل سعود قد عاد. كان الأمير فهد هو أول من تحدث مع الملك سعود آنذاك “لقد حميناك لنحمي أنفسنا ونحمي المملكة .. ولكن”، وكأن الأمير فهد يعيد نفس الملاحظة على الملك فيصل، ولكن فيصلا لم يكن مثل سعود، بحيث يجرؤ اي أمير أن يقول له مثل هذا الكلام.

كما يتهم “السديريون” أن الملك فيصل غير مهتم بجدية بأمر هذه التهديدات، خاصة وأنه كان “فردا وحيدا” في الأسرة ولا تكتلات لديه او احلاف كما بقية الأخوة، اللهم تلك العلاقة القوية التي تربطه بالأمير عبد الله قائد الحرس الوطني والأمير الساذج خالد والأضعف ما بين أفراد الأسرة والذي لا حماية له سوى سطوة شقيقة محمد “ابو الشرين”، ولم يستفد الملك فيصل منهما شيئا أثناء صراعه مع “السديريين وكيسنجر”، فانتفاضة الأمير عبدالله من أجله لم تأت الا بعد إغتيال الملك فيصل ولعلها جاءت ندما على تقصيره في الماضي.

أما النسيب كمال أدهم فهو على الدوام مع أمريكا، بل حين ازداد الصراع شراسة، كان أدهم في صف “السديريين”، بالطبع بأمر من “المشغل” الأمريكي، وبهذا يكون جهاز الاستخبارات السعودي الذي اسسته المخابرات الأمريكية ووضعت عليه كمال ادهم ليحمي النظام السعودي إبان مرحلة الناصرية، قد تحول من حماية النظام إلى وأد النظام حين اختلفت المصالح.

يقول هنري كيسنجر لأحد مستشاريه “انا ذاهب لأقابل الملك فيصل .. هل تعلم أنني حين اقابله اكون اول يهودي في التاريخ معاد للسامية!”، كان كيسنجر يحاول دوما إنكار يهوديته أمام الملك ويخادعه بالهجوم على سياساتهم الصهيونية، ولكنه غضب غضبا شديدا حين رفض الملك فيصل ادخال المستشارين اليهود الأمريكيين إلى السعودية والذين تم اختيارهم لإدارة بعض المؤسسات فيها بالذات النفطية منها، وغضب اكثر حين بلغه رد الملك على أحد المسؤولين السعوديين والذي سأله عن الحل، فرد عليه “فليسلموا”!.

فقال كيسنجر لأحد مستشاريه ردا على رد الملك “فلنهوده نحن .. حينها سيصلي في القدس حقا”، وهنا يفصح عن يهوديته والتي ينكرها أمام الملك، بل ويدعي بنفس الشيء حتى أمام المسؤولين الأمريكيين.

كانت هذه الخطوة من الملك فيصل قد احدثت استياء كبيرا ليس مع كيسنجر وحده بل وحتى مع يهود أمريكا، وكانت محل هجوم واسع على الملك في تلك الفترة.

بتاريخ ٢٢/ ٣ /١٩٧٥ وقبل اغتيال الملك فيصل بثلاثة أيام، كانت آخر محاولات كيسنجر المستميتة بحمل انور السادات على التوقيع على اتفاقية فك الاشتباك الثانية ما بين مصر والكيان الصهيوني، والذي طلب منه محاولة اقناع الملك فيصل بالموافقة، بعد فشله الذريع معه في الاجتماع الأخير، فتواصل السادات مع الملك فيصل وخادعه بأن بالتوقيع سيكون مرتبطا بالاتفاق مع سوريا، فتأكد الملك فيصل من وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام، فوجد السادات قد كذب عليه، فابلغ السادات “لا توقيع مطلقا”!، فابلغ السادات كيسنجر، ان التوقيع سيكون انتحارا.

هنا أعلن هنري كيسنجر فشله بعد جهود ما يقرب من سنة من جولاته المكوكية والتي تابعها العالم كله، وحاز على شهرة سياسية واعلامية واسعة في امريكا والعالم العربي والغرب بسببها، الآن يرى أن كل شيء صار سرابا، وهو المعتد بما حققه من شهرة خلالها، حيث بلغ من الكبرياء والغرور والعجرفة، درجة ما بلغها اي سياسي أمريكي، فقط قبل عشرة أيام كان مزهوا لأن الصحافة صورته وهو كالطاووس في مسبح فندقه في أسوان، الآن الصحافة تصب انتقادها عليه بلا حدود، حتى أن مجلة النيوزويك التي وصفته قبل عشرة أشهر بالسياسي السوبرمان تصفه الآن بأخيب الخائبين، دعوات لا تنتهي في امريكا تدعوه للاستقالة وحتى من البيت الأبيض نفسه. الصحافة اول ما تسأله عن حقيقة استقالته الوشيكة، حتى صديقته اليهودية والاعلامية الشهيرة “مارلين بيرغر” والتي لطالما بثت انتصارته المخادعة، ألقت عليه نكتة احرقت دمه، حين علقت ما بينه وبينها على اسلوبه في التفاوض “خطوة بخطوة” بأنه يجب ان يكون مصيبة بمصيبة.

كان قد اخبره الرئيس الأمريكي جيرالد فورد بأنه لا مجال للفشل، وها هو يعود بخفي حنين.

وكان كيسنجر يعلم أن الرئيس فورد وافق أن يستمر معه كوزير للخارجية، فقط كي يكمل المشاريع التي بدأها مع سلفه نيكسون، “احتفظ به فهو خطير وذكي ولكن احذر أن توافقه على كل شيء” هكذا اوصى الرئيس الأمريكي المستقيل نيكسون خليفته الرئيس جيرالد فورد بخصوص كيسنجر.

كما وسبق وان أخبر السفير الأمريكي في الرياض، جيمس اكينز، رئيسه جيرالد فورد، سرا، بأن اسلوب تعامل كيسنجر أن استمر على نفس المنوال سيدمر علاقة أمريكا مع العرب.

حطام لا مثيل له، وصف هذه الفترة فيما بعد بأنها الأشد ايلاما في مسيرته السياسية كلها.

والآن كيسنجر يخشى حتى على مستقبله السياسي… فما الحل؟!.