أشرف حكيمي يثير ذهول المغاربة بسعر حقيبة يده الخيالي والصادم! (شاهد)

وطن- تسببت إطلالة لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الجديدة بموجة جدل عارمة بين المغاربة.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على “انستغرام” مجموعة من الصور، كان أبرزها جلوسه على أريكة مع حقيبة يد خاصة بالسفر.

وبالبحث عن الحقيبة، اتضح أنها من دار “هيرمس هاك بيركين” الألمانية الشهيرة لصناعة الحقائب والأحذية والأكسسوارات الجلديّة.

سعر حقيبة أشرف حكيمي

وبلغ سعر الحقيبة على الموقع الرسمي للشركة 73822 جنيه استرليني، (ما يعادل 90000 دولار).

صدمة المتابعين من سعر الحقيبة

وضجت التعليقات على صفحة أشرف حكيمي التي تحدثت عن سعر الحقيبة الكبير، حيث طالبه الكثير من المغاربة ممازحين بمنحهم ثمن الحقيبة لشراء منزل، وسط لدعوات له بالتوفيق واستمرار النعمة.

وفي هذا السياق، قال أحدهم:” باش عرفتي داك الصاك ديال حكيمي تقدر تشري بيه 5 ديور في الضحى و يشيط ليك باش تصلح و تفرش ..الله يزيدو من فضلو”.

وقالت فاطمة الزهراء:” حكيمي:مي عطيني واحد 86 مليون نشري واحد صاك”.

أما “أمينة” فسخرت من أحوالها المادية بالقول:” كيجاك الصاك ديال 80 مليون رخيص الموشكيل لقيت بحالو فجوطية او ماشريتوش”.

وقالت المتابعة “عيشية”:” بنات باور شوفو لينا داك الصاك حتى هو شحال داير؟!”.