هاكر يسخر من وزارة المالية الكويتية بخطوة مستفزة وشرط غريب

وطن- بعد إعلان وزارة المالية الكويتية تعرض أحد أنظمتها للاختراق، أعلن الهاكر الذي استهدفها عرض بيانات موقعها للبيع في خطوة تسخر من الوزارة وتستفز الكويتيين.

وحدد الهاكر مبلغ الفدية المطلوبة بـ 15 بيتكوين بما يصل إلى نحو 400 ألف دولار أمريكي وأمهل الوزارة سبعة أيام إذا أرادت استرجاع البيانات.

وأكد المهاجم أنه سينتظر خلال المدة لدفع الفدية المطلوبة أو البيع لمن يدفع، بعدما تسبب في توقف أنظمة وزارة المالية وعطل قدرتها على إجراء أي حوالات مالية بما فيها الرواتب.

وذكر مسؤولون في الحكومة الكويتية أن وزارة التجارة اضطرت إلى وقف السيستم الخاص بالتموين بمختلف انحاء البلاد.

هاكر يسخر من وزارة المالية الكويتية

وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن الجهات المعنية تستعين “بجوجل” داخل الكويت بحثًا عن الحلول.

ولفتت إلى أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المالية والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى تعليقها كليا.

وأثار ما جرى ضجة واسعة في منصات التواصل وتعليقات انعكست ضمن منصة إكس منها تعليق علي الفضالة: “راح يشترونها ويطبطبون على الموضوع على ما اعتقد”.

وعلق عبدالله: “في شيء غريب في الخبر: الجريدة تقول اسبوع، والصوره تقول اسبوع الا ربع ساعه ماشاءالله بهالسرعه وصلتو للموقع الصحيح وسويتو سكرين شوت؟ شدراكم؟ منو بلغكم؟!”.

بين السخرية والانتقاد

وغرد سيف: “نجيب أكبر هكر في العالم ونعطيه راتب مليون دينار سنوي . ويستعين باللي يبي ونسدد رواتبهم وجميع الاجهزة اللي يحتاجها وعقد لمدة عشر سنوات يقوم خلالها بإنشاء مكتب او قسم أمن سبراني في مجلس الوزراء”.

وأضاف عن الخبير الهكر: “بشرط يدرب 100 كويتي وظيفته أمن سبراني في العشر سنوات من العقد . و ال 100 يطلعون ألف”.

وسخر عبدالله من شروط الهكر: “يبي 15 حبه بتكوين و الوحده حالياً قيمتها 25 الف دولار هذا هكر متواضع”.

وحسبما نقلته وكالة الأناضول تواصلت وزارة المالية تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات،