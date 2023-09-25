من هو “وائل حنا” المتورط بفضائح فساد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وزوجته اللبنانية؟!

وطن- بعد توجيه القضاء اتهامات ضد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، بتلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات للحكومة المصرية، ضمن اتهامات أخرى طالته، توجهت الأنظار إلى شخصية مصرية تم ذكرها في الاتهامات وتأكد تورطها في الفضيحة.

وهو رجل الأعمال المصري “وائل حنا” الذي يعيش في ولاية نيوجيرسي القريبة من مدينة نيويورك، واتهم بدفع رشاوى إلى السيناتور الأمريكي البارز وزوجته، نادين مينينديز.

ووفقا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في نيويورك بين عشية وضحاها، عثر العملاء على أدلة بقيمة مئات الآلاف من الدولارات تدعم شكوكهم.

وتتهم الوثائق السيناتور مينينديز وزوجته نادين بقبول الرشاوى مقابل تقديم معلومات حساسة لصالح الحكومة المصرية، من بين أمور أخرى.

من هو رجل الأعمال وائل حنا؟

ووائل حنا هو رجل أعمال مصري الأصل حاصل على الجنسية الأمريكية.

بدأ مسيرته المهنية بعد حصوله على درجة البكالوريوس، وتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تأسيس الشركة الإسلامية المصرية –بهدف تمرير صفقاته فيما بعد فيما عرف باللحوم الحلال – التي زكمت رائحة فسادها الأنوف كما اكتُشف فيما بعد.

وذاع صيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد اتهامه بالحصول على رشوة لمساعدة الحكومة المصرية.

فساد مترامي الأطراف

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بدأ كل شيء في يناير 2018، عندما حقق السيناتور للتو نصرًا قانونيًا كبيرًا. وبقرار من هيئة المحلفين، انتهت محاكمته بتهم الرشوة ولن يواجه اتهامات جنائية، مما يتركه يدير حملة إعادة انتخاب أخرى في نيوجيرسي.

وبعد بضعة أسابيع، بدأ بمواعدة نادين أرسلانيان.

وسرعان ما عرفته زوجته المستقبلية على أحد أصدقائها القدامى “وائل حنا”، وهو رجل أعمال مصري أمريكي يعيش في نيوجيرسي.

وكانت هي نفسها حريصة على ربط زوجها بعلاقات السيد حنا رفيعة المستوى في الحكومة المصرية.

وما تكشف على مدى السنوات الأربع المقبلة هو ما وصفه ممثلو الادعاء يوم الجمعة بأنه مخطط فساد مترامي الأطراف يشمل صناعة اللحوم الحلال والمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وتعيين مسؤول كبير في شرطة نيوجيرسي.

مبيعات الأسلحة لمصر

واتهم ممثلو الادعاء السيد مينينديز بإساءة استخدام سلطته للتأثير على مبيعات الأسلحة لمصر ومحاولة التدخل في التحقيقات الجنائية في شبكة شركاء السيد حنا التجاريين.

وقال ممثلو الادعاء إن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي لمنزل الزوجين في نيوجيرسي كشف عن بعض ثمار مخططهم.

وبحسب تقرير لموقع hellas.postsen عثر العملاء الفيدراليون على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا داخل مظاريف وفي جيوب السترات المطرزة باسم السيناتور.

وكان داخل المنزل سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، وبعضها يحمل أرقامًا تسلسلية فريدة تؤدي إلى السيد حنا، وفي المرآب كانت هناك سيارة مرسيدس بنز لامعة قابلة للتحويل.

لحوم حلال ؟

وقال ممثلو الادعاء بحسب المصدر ذاته أن السيدة مينينديز، البالغة من العمر 56 عامًا، كثيرًا ما كانت تضغط على شركائها للحصول على المزيد من دفع الرشاوى، ولم تخجل من الاحتفال بنفوذ زوجها.

حيث أرسلت ذات مرة رسالة إلى السيد حنا حول المبيعات العسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار في مصر وكتبت: كان على بوب أن يوقع عليها.

وقال ممثلو الادعاء إن السيد حنا وافق على وضع السيدة مينينديز على جدول رواتب شركته لـ “اللحوم الحلال” إذا تمكن السيد مينينديز من الوعد بالمساعدة في تسهيل المزيد من مبيعات المعدات العسكرية إلى مصر.

وفي ذلك الوقت، كانت هذه القضية ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المصرية لأن وزارة الخارجية الأمريكية حجبت بعض المساعدات العسكرية إلى أن أظهرت البلاد تحسنًا في مجال حقوق الإنسان.

وقال ممثلو الادعاء إن السيد مينينديز شارك معلومات حساسة لوزارة الخارجية حول عدد وجنسيات الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة مع صديقته، التي نقلتها إلى السيد حنا، الذي أحالها بدوره إلى مسؤول في الحكومة المصرية.

كما وافق السيد مينينديز على توقيع رسالة من مسؤول مصري يريد حث مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لمصر.

وفي يوليو 2018، عقد السيد مينينديز اجتماعات مع المسؤولين المصريين ثم أرسل رسالة نصية إلى السيدة مينينديز لإخبار السيد حنا أنه على وشك التوقيع على صفقة بيع أسلحة بملايين الدولارات لمصر.

وقامت السيدة مينينديز بإرسال الرسالة إلى السيد حنا الذي أرسلها بدوره إلى اثنين من المسؤولين المصريين، وقد رد أحدهما برمز تعبيري ممتاز.

الاستبدال لمرسيدس

وقال ممثلو الادعاء إن السيد حنا وشريكه خوسيه أوريبي اكتشفوا بعد ذلك فرصة جديدة لاستخدام السيد مينينديز. بعد أن علموا أن السيدة مينينديز تعرضت مؤخرًا لحادث سيارة وتحتاج إلى سيارة.

فما كان منهم إلا أن عرضوا على الزوجين شراء سيارة مرسيدس بنز C-300 مكشوفة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار.

وفي المقابل، طلبوا من السيد مينينديز التدخل في الملاحقة القضائية الجارية والتحقيق الجنائي الذي يشمل شركاء السيد عريبي التجاريين. وكان عريبي البالغ من العمر 56 عاماً، والذي كان يعمل في قطاعي النقل بالشاحنات والتأمين، قد أدين سابقاً بتهمة الاحتيال.

محاولة للتأثير على القضاء

وجاء في لائحة الاتهام أنه في أوائل عام 2019، اتصل السيد مينينديز بمدعي عام كبير في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي المشرف على القضايا وضغط عليه لتسوية هذه القضايا بشكل إيجابي لصالح المتهمين.

ولم يوافق المدعي العام على التدخل، لكن إحدى القضايا أسفرت في النهاية عن صفقة إقرار بالذنب دون عقوبة السجن. وفي الحالة الأخرى، لم يتم توجيه أي اتهامات على الإطلاق.

وبعد أيام قليلة من اتصال السيد مينينديز بالمدعي العام، أرسلت السيدة مينينديز رسالة نصية إلى السيد حنا: “كل شيء على ما يرام! أنا متحمس جدًا للحصول على سيارة الأسبوع المقبل. التقت بالسيد أوريبي في موقف سيارات أحد المطاعم، حيث أعطاها حوالي 15 ألف دولار نقدًا، ودفع الدفعة الأولى لشراء سيارتها المرسيدس الجديدة في اليوم التالي.

يبدو أن الحلال قد انتهى

وتحقق تقدم كبير في ربيع عام 2019. فقد منحت الحكومة المصرية شركة وائل حنا احتكارًا لاعتماد صادرات الأغذية الأمريكية إلى مصر باعتبارها متوافقة مع معايير الحلال، وفقًا للشريعة الإسلامية. شركة السيد حنا، على الرغم من اسمها، لم تكن لديها خبرة في مجال شهادات الحلال فيما يقول ناشطون أن اللحوم كانت لأبقار نافقة.

وفي اليوم التالي لإبلاغ مسؤول مصري للسيد حنا أن شركته من المرجح أن تصبح جهة التصديق الوحيدة على المنتجات الحلال للواردات الأمريكية، أرسلت السيدة مينينديز رسالة نصية إلى السيناتور تقول: “يبدو أن الحلال قد انتهى. يمكن أن يكون عام 2019 رائعًا على طول الطريق.

ولم تذكر لائحة الاتهام ما إذا كان السيد مينينديز استخدم منصبه للتأثير على قرار مصر.

وأدى احتكار وائل حنا إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لبعض موردي اللحوم في الولايات المتحدة، وهي الحقيقة التي لم تفلت من اهتمام وزارة الزراعة الأمريكية. وفي ربيع عام 2019، طلب مسؤولو وزارة الزراعة الأمريكية من مصر مراجعة حقوق الاحتكار لشهادات الحلال الممنوحة سابقًا لبعض الشركات.

وقال ممثلو الادعاء إنه بناء على طلب السيد حنا اتصل السيد مينينديز بمسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة الأمريكية وطلب منهم التوقف عن معارضة الاحتكار. ولم يستجب المسؤول لمطالب السيد مينينديز، لكن السيد حنا ما زال يحتفظ بالسيطرة الوحيدة على عملية التصديق المصرية.