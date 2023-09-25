وفاة حفيد أمير الكويت العاشر.. من هو الشيخ مبارك عبدالله الصباح؟

وطن – أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الإثنين وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح حفيد أمير الكويت العاشر عن عمر ناهز 93 عاماً.

وجاء في بيان رسمي أن جثمان الشيخ مبارك عبدالله الصباح تم مواراة ثراه في الساعة 4 عصر اليوم الإثنين 25 أيلول/سبتمبر 2023.

وأوضح البيان أن العزاء يقاك في منطقة أبو الحصانية المجاور لنادي ضباط الشرطة، فيما سيكون عزاء النساء غداً الثلاثاء والأربعاء في منطقة المسيلة.

وحول سبب وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر المبارك الصباح ذكرت وسائل إعلام أن السبب معاناته مع المرض دون تذكر تفاصيل هذا المرض.

بيان كويتي وتعزية قطرية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بياناً جاء فيه عن الديوان: ” بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 93 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 4 من عصر اليوم الاثنين الموافق 25/9/2023م.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عنوان العزاء: عزاء الرجال/ ديوان المغفور له الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، منطقة أبو الحصانية بجوار نادي ضباط الشرطة، هاتف: 23900333.

عزاء النساء/ الثلاثاء والأربعاء (العصر فقط)، منطقة المسيلة، قطعة 7، شارع 10، منزل 34، هاتف: 25660333. (النهاية) ت م”.

وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح حسبما نقلته وكالة قنا.

من هو الشيخ مبارك عبدالله الصباح؟

والشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح من مواليد 1932 وهو الابن الأكبر للشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح.

ويشتهر الراحل بكونه أحد كبار رجال الأسرة الحاكمة في الكويت فهو حفيد أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وشغل عبدالله الصباح منصب وزير البريد والبرق والهاتف سنة 1962 في أول حكومة بعد الاستقلال في فترة المجلس التأسيسي.

وبعد ذلك بعام عين وزيراً للإرشاد والأنباء عقب انتخابات مجلس الأمة الأول وبعدها وزير شؤون مجلس الوزراء حتى 30 تشرين الثاني 1964.

واعتزل الراحل الحياة السياسية بعد تلك الفترة ولم يظهر له أي مشاركه سياسية.

وفيما يرتبط بحياته الشخصية تزوج الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح ورزق منها بتسعة أبناء، أما والده فقد تزوج 5 مرات وله 16 ولداً وبنتاً.

وكانت أنباء عبر منصات التواصل انتشرت عن تعرض نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لطارئ صحي قبل أيام إلا أن الديوان الأميري الكويتي نفى ذلك.