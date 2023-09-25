ملابس للأحياء وأكفان للموتى.. صورة مضيئة بزغت من أعماق كارثة فيضانات درنة

وطن- نشر موقع “المونيتور” تقريرا، عما أحدثته كارثة الفيضانات التي ضربت ليبيا وأحدثت كوارث فادحة، في تقوية النسيج الوطني في البلاد، في صورة مضيئة من بين مئات المشاهد القاتمة لهذه المأساة.

يقول التقرير: “تجلس نحو اثنتي عشرة امرأة على آلات الخياطة في العاصمة الليبية، وتقوم بشكل عاجل بصنع الملابس للأحياء، والأكفان للموتى، بعد أسبوعين من الفيضانات العارمة التي دمرت مدينة درنة الشرقية”.

شعور بالتضامن بين الشرق والغرب

في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب والتي تم تقسيمها منذ فترة طويلة بين حكومتين متنافستين، أثارت المأساة التي أودت بحياة الآلاف شعورًا بالتضامن على مستوى البلاد.

وقال محمد كمور، مدير المركز الذي يقوم بتدريب النساء على الخياطة: “كان مركزنا يساعد بالفعل العائلات المحتاجة، لذا يمكنك أن تتخيل تعبئتنا عندما يتعلق الأمر بكارثة بهذا الحجم”.

منذ أن ضرب الفيضان في 10 سبتمبر/أيلول، عمل المتدربون بأقصى سرعة في قص وخياطة الأقمشة للمحتاجين في درنة، المدينة التي تبعد أكثر من 1300 كيلومتر (800 ميل) إلى الشرق.

وقال كامور، الذي تساعد ورشته عادة الأرامل والمطلقات على الحصول على الاستقلال المالي، إنه تم تعليق جميع الدورات الدراسية العادية من أجل جهود الإغاثة، وأضاف: “هذه هي الأولوية.. لقد أوقفنا جميع أنواع التدريب”.

شحنة إغاثية

وأرسلت الورشة بالفعل 1300 زي مدرسي و850 عباية و650 كفنًا لتغطية الجثث إلى درنة، ويجري حاليًا إعداد شحنة ثانية.

وكان عدد سكان درنة يبلغ نحو 100 ألف نسمة قبل أن تخترق الفيضانات سدين قديمين بعد أن ضربت المنطقة عاصفة بقوة الإعصار، وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص.

وقالت جماعات الإغاثة الدولية إن الفيضان، الذي شبهه شهود بتسونامي، ربما يكون قد خلف 10 آلاف شخص أو أكثر في عداد المفقودين، حيث جرف العديد منهم إلى البحر، ولا تزال الجثث تطفو على الشاطئ. ويُعتقد أن آخرين مدفونين تحت الطين والحطام الذي يغطي أحياء بأكملها في درنة.

لا خلافات وقت الكوارث

وعلى الرغم من الانقسام السياسي في ليبيا، قال الكامور إنه تلقى طلبات السكان المنكوبين من الجمعيات الخيرية المتمركزة في الشرق، وقام بتكثيف الإنتاج استجابة لذلك.

تقف النساء فوق طاولة كبيرة مكتظة، ويفرزنها ويطوينها: عباءات باللونين الرمادي والأخضر، وهو رداء تقليدي كامل الطول؛ الجلابيب الطبية البيضاء؛ وأكفان للأجساد.

وقالت كريمة ونيس، 39 عاماً، وهي مدربة المركز، إنها تشعر وكأنها فقدت أفراداً من عائلتها. وبينما كانت آلات الخياطة تدندن في الخلفية، قالت: “من الطبيعي أن نهب لمساعدة إخواننا في درنة.. نحن جزء من نفس العائلة.. الغرب أو الشرق. في نهاية المطاف، ليبيا هي التي توحدنا”.

وأمضى يان فريديز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، ثلاثة أيام في منطقة الكارثة حيث أبلغ عن رؤية أشخاص من جميع مناطق ليبيا، حتى مدينة سبها الجنوبية على بعد مئات الكيلومترات.

وقال فريديز إن الناس ذهبوا إلى درنة بمبادرة منهم، كما فعلت القبائل ذلك أيضاً”.

ونظم أصحاب المطاعم وجبات الطعام لإطعام النازحين، كما حشد رجال الأعمال وغيرهم من ذوي الإمكانيات في غرب البلاد وجنوبها لمساعدة أولئك الذين يعانون.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق، إن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا من منطقة الكارثة، فيما انتشرت المناشدات لإيوائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في أحد المنشورات على فيسبوك: “لقد وصلت عائلة للتو إلى طرابلس قادمة من درنة. إنهم بحاجة سريعة إلى السكن”. رداً على ذلك، عرض المتطوعون أرقام هواتفهم، كخطوة أولى في تقديم المساعدة.