مصائب الذكاء الاصطناعي .. صور عارية لـ20 فتاة!

وطن- أثيرت ضجة في إسبانيا، بعد تداول صور عارية لفتيات بواسطة الذكاء الاصطناعي في بلدة ألمندراليخو الصغيرة الواقعة في جنوب البلاد. ما تسبب في حالة صدمة بين الأهالي.

وفتحت الشرطة، تحقيقا بعد إبلاغ أمهات بتداول صور، تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لأكثر من 20 فتاة في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف شخص، في مقاطعة بداخوث.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن هذه الصور كانت في الأصل صورا طبيعية للفتيات بملابسهن العادية، وبعضها كان على حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن تم التلاعب بها من خلال تطبيق يجرد الشخص من ملابسه.

صورة عارية لـ20 فتاة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وبلغ ضحايا هذا التطبيق أكثر من 20 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاما، جميعهن استخدمن التطبيق في ألمندراليخو أو بالقرب منها.

بدورها، استعرضت جريدة “إلبايس” الإسبانية حالة إيزابيل، التي تبلغ من العمر 14 عاما. وكانت قد ذهبت إلى مدرستها ذات صباح، ليخبرها زملاؤها بانتشار صور عارية لها ولزميلاتها على الهواتف.

وعند عودتها إلى منزلها، أخبرت الفتاة والدتها: “يقولون إن هناك صورة عارية متداولة.. لقد فعلوا ذلك باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي.. أنا خائفة”.

هناك حالة أخرى لفتاة مراهقة كانت تتحدث على إنستغرام مع صبي طلب منها “بعض المال”. وعندما رفضت أرسل لها صورتها عارية.

وجاء تسليط الضوء على هذه القضية من خلال إحدى أمهات الفتيات، وتدعى “ميريام”، وهي طبيبة نسائية استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لإثارة نقاش عام بشأن هذه القضية في إسبانيا.

وقالت في مقطع على إنستغرام، إنها عندما عادت للتو من رحلة، واكتشفت أمرا خطيرا حدث لابنتها التي تبلغ 14 عاما. حيث أبلغتها بوجود صورة عارية لها وفتيات أخريات.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا بعد أن حثت الطبيبة الأمهات الأخريات على الإبلاغ عما حدث لبناتهن، وعدم الخوف.

صور عارية في أغلب مدارس المقاطعة

يشار إلى أن ألمندراليخو تضم خمس مدارس متوسطة. وفي أربع منها على الأقل انتشرت صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطالبات.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الواقعة، حيث تم تحديد حوالي 11 صبيا في البلدة، لتورطهم في تكوين الصور، وتداولها عبر تطبيقي واتساب وتيليغرام.

وكثيرا ما أثارت برامج الذكاء الاصطناعي، وبينها روبوت الدردشة “شات.جي.بي.تي“، مخاوف من تأثيرها على الخصوصية.