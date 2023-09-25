ما حقيقة اعتزال الرياضي حمزة شيماييف اللعب مع السويد لأجل القرآن الكريم؟

وطن – أعلن بطل الفنون القتالية السويدي من أصل شيشاني الرياضي حمزة شيماييف تمثيل الإمارات في الألعاب الرياضية بعد حصوله على جنسيتها.

وبعد الاستفزازات التي جرت في السويد تجاه ملايين المسلمين فسر الكثيرون أن خطوة شيماييف جاءت رداً على سماحها بإحراق القرآن الكريم.

وتسببت سياسات السويد العدائية تجاه الرموز الدينية بغضب الشعوب العربية جراء سماح الحكومة السويدية للمتطرفين بإهانة رموز الدين الإسلامي وحرق المصحف الشريف.

ما حقيقة اعتزال الرياضي حمزة شيماييف اللعب مع السويد؟

وفسرت الكثير من وسائل الإعلام خطوة الرياضي حمزة شيماييف بأنها غضب من حرق القرآن الكريم واحتجاج مباشر ضد سياسات السويد.

وبحثت (وطن) عن تعليق أو تصريح أو مصدر رسمي لتأكيد هذا السبب، إلا أن كل الإشارات تقول إن خطوته كانت اختيارية بين بلدين يحمل جنسيتهما فضل فيها الإمارات.

ولم يصدر أي إعلان مباشر من الرياضي حمزة شيماييف عن سبب اختياره للإمارات وعدم اللعب مع السويد مرة أخرى في بطولات الفنون القتالية.

ورغم ذلك نشر بعض الرواد مثل تركي الشلهوب تغريدة على منصة إكس أشار فيها إلى أن سبب اعتزال الرياضي حمزة شيماييف اللعب مع السويد هو تخلي اللاعب عن جنسيته السويدية وعدم تمثيلها بعد الآن في المحافل والمسابقات الدولية واعتراضاً على سماح السويد المتكرر بحرق القرآن الكريم.

مباراة حمزة شيماييف في أبوظبي

وذكر موقع insidesport أن خطوة بطل الفنون القتالية جاءت قبل فترة قصيرة من بطولة تنظمها أبو ظبي في 21 تشرين الأول 2023.

وولد حمزة شيماييف Khamzat Chimaev في قرية Gvardeyskoye والتي كانت تتبع لشبه جزيرة القرم قبل أن تنضم للاتحاد الروسي وتحديداً لجمهورية الشيشان.

وأشار الموقع إلى أن الرياضي الإماراتي السويدي انسحب من المشاركة مع السويد لاعتقادات لم يصرح فيها وغير مؤكدة تتعلق بما حصل من جرائم حرق للقرآن الكريم.

والبطولة تحمل اسم UFC 294 وسيشهد يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول النزال الرئيسي والعودة المرتقبة لحمزة شيماييف في مباراة ضد باولو كوستا في فئة الوزن المتوسط.

وستشهد أبوظبي سلسلةٍ من الفعاليات و الأنشطة ستغطي مختلف أنواع الرياضات والجماهير، بما في ذلك فعاليات المشجعين ولقاءات الرياضيين وتحديات اللياقة البدنية وفق ما نقله موقع visitabudhabi.