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    لحظات مرعبة لمقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب اخترقت كبده ورئته في مهرجان بإسبانيا (شاهد)

    فيسينتي فونتستاد صديق رجل الاعمال القتيل خوسيه أنطونيو سوبيز تعرض للإصابة أسضا وخضع لعملية جراحية
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    لحظات مرعبة لمقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب اخترقت كبده ورئته في مهرجان بإسبانيا
    مقتل رجل الأعمال خوسيه أنطونيو سوبيز بقرون ثور

    وطن- قُتل أب لطفلين حتى الموت على يد ثور في مهرجان إسباني أمام المتفرجين المذعورين.

    ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، توفي الرئيس التنفيذي لمجموعة باميسا – وهي شركة لبلاط الجدران والأرضيات الخزفية- في أمريكا الجنوبية ، خوسيه أنطونيو سوبيز عن عمر يناهض الـ 61 عامًا، في مستشفى في فالنسيا مساء السبت بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الكبد وإحدى رئتيه.

    كما أصيب صديقه فيسينتي فونتستاد، البالغ من العمر 63 عامًا، ورئيس شركة للحمضيات، بعد أن هاجمه نفس الثور ولا يزال في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في ساقه، ومن المتوقع أن يخضع لعملية ثانية على يده في مستشفى كلينيكو في فالنسيا.

    لحظات مرعبة لمقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب اخترقت كبده ورئته في مهرجان بإسبانيا
    مقتل رجل الأعمال خوسيه أنطونيو سوبيز بقرون ثور

    وأظهرت لقطات الرجلين وهما يرفعان في الهواء بواسطة ثور يدعى “كوك بعد أن أطلق سراحه في الشوارع في”لا بوبلا دي فورنالز”بالقرب من فالنسيا.

    ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد ولد القتيل في البلدة وساعد في تنظيم الحدث ” حيث وقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء يوم السبت.

    لحظات مرعبة لمقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب
    لحظات مرعبة لمقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب

    محاولات النجاة

    ويُعتقد أن سوبيس وصديقه كانا يحاولان الوصول إلى بر الأمان من خلال فجوة في السور الأمني أمام منزل في المنطقة حيث تم إطلاق سراح الثور عندما حوصرا في طريقه.

    وأصيب المدير التنفيذي لشركة “باميسا”، الذي عمل في الشركة لمدة ثلاثة عقود تقريبًا، بسكتة قلبية بعد دخوله إلى غرفة الإنعاش ولم تنجح الجهود المبذولة لإنقاذ حياته.

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