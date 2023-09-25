سوداني يكشف عن كارثة قادمة لمصر بشأن نهر النيل ويحذر قبل فوات الأوان (شاهد)

وطن- كشف مواطن سوداني عن كارثة حتمية ستواجهها مصر والسودان بفعل سد النهضة الذي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مؤخرا عن اكتمال الملء الرابع له بنجاح.

وظهر المواطن السوداني الكبير في السن في مقطع فيديو وهو يقف على ضفاف نهر النيل الأزرق (أحد الأفرع الرئيسية المزودة لنهر النيل بالمياه)، مستعرضا ما تعرض له النهر مؤخر.

وقال المواطن السوداني: “من المعروف عن النيل الأزرق انه يوفر ما نسبته 80 إلى 85 بالمئة من مياه نهر النيل الذي تستفيدان منه السودان ومصر.

فقد 85 بالمئة من مياه الأمطار

وأكد المواطن السوداني على أن نهر النيل الأزرق تحول الآن إلى “نظام برك”، لافتا إلى أن البلدين فقدا نسبة الـ 80 إلى 85 بالمئة التي كانت مياه الأمطار تزودها للنهر بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح أنه في مثل هذه الأيام كان من المفترض أن تتعرض العديد من القرى والمدن للفيضانت بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل الأزرق، معربا عن حسرته لما وصل له الآن.

القادم أسوأ

ووجه المواطن السوداني تساؤلا للسلطات المصرية حول سبب السكوت على هذا الوضع في الوقت الذي يمثل فيه نهر النيل مسألة حياة أو موت لمصر.

وقال موجه حديثه للمصريين: “القادم أسوأ إليكم”، مطالبا السلطات المصرية بالتحرك في ظل الصمت السوداني بفعل الصراع الدائر حاليا بين البرهان وحميدتي.

إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع السد النهضة

كانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري أنها أكملت المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي ترى فيه مصر والسودان تهديدا خطيرا لإمداداتهما الحيوية من المياه.

وفي تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد على منصة “X” (تويتر سابقا)، هنأ آبي أحمد الإثيوبيين بمناسبة اكتمال تعبئة السد بنجاح، وقال: “لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية في مواجهة كل الصعاب”.

وقال آبي أحمد، في تغريدته، “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”.