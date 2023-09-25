رئيس الوزراء القطري يحرج مذيعة “سي إن إن” عند سؤاله عن المثلية في قطر

وطن- قال رئيس الوزراء القطري، “محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني” إن المجتمع القطري يحب الحفاظ على التقاليد وهم فخورون جدًا بإيمانهم.

جاء ذلك رداً على سؤال لمذيعة شبكة” سي إن إن” الأمريكية بخصوص ما يقال إنها حقوق لمجتمع المثليين في قطر والخليج.

وهو السؤال الذي لا تكف وسائل الإعلام الغربية عن طرحه على المسؤوليين الخليجيين في كل شاردة وواردة ضاربة عرض الحائط بقيم وعادات المجتمع العربي والإسلامي.

وأوضح محمد بن عبد الرحمن، أن هذا أمر غير مقبول في عقيدتنا، ولكنه يحدث في الغرب وأمريكا أو في أي مكان آخر.

وعندما حاولت مذيعة “سي إن إن ” محاصرته بالسؤال عما زعمت أنها حماية وسلامة المثليين قال رئيس الوزراء القطري بنبرة واثقة: “طالما أنهم يحترمون القانون في المناطق العامة، فلا يوجد أي شك في سلامتهم”.

المثلية في قطر

وأجاب رئيس الوزراء القطري حول المثلية في قطر “هل ترين أي جرائم كراهية تحدث في قطر بسبب المثليين أو بسبب هذا أو بسبب ذاك. انظري إلى تاريخ قطر في الخمسين سنة الماضية وقارنيها فقط بأي دولة أخرى في أوروبا”.

وأردف محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني:” يمكنك رؤية حدوث جرائم الكراهية في أوروبا ضد المثليين بالآلاف في العام الماضي ببعض الدول الأوروبية الحديثة، لن أذكرهم، بينما لم تحدث أي منها في قطر”.

وأكمل الوزير القطري أن “هذه هي قوانيننا وقواعدنا وثقافتنا الخاصة. أي شخص يريد أن يأتي إلى هنا مرحب به طالما أنه يحترم القوانين، مثلما يتوقعون منا ومن القطريين احترام قوانينهم وأعرافهم”.

المثلية والمثليين في كأس العالم

وقبل إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام الماضي بدأت وسائل إعلام غربية تتساءل عن موقف قطر من موضوع المثلية والمثليين وهل سيتم الحفاظ على حقوقهم.

وفي هذا السياق وصف سفير قطر في الولايات المتحدة المثلية الجنسية بأنها “ضرر في العقل”.

وأدلى خالد سلمان ، لاعب كرة القدم القطري السابق، بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية.

وردا على سؤال حول حقيقة أن المثلية الجنسية غير قانونية في بلاده، قال سلمان: “عليهم قبول قواعدنا هنا. المثلية الجنسية حرام. هل تعرف ما معنى حرام؟”.

وعندما سئل لماذا هو حرام أو حرام، قال خالد سلمان: أنا لست مسلما متشددا ولكن لماذا هو حرام؟ لأنه ضرر في العقل.

سفير مونديال قطر

وكان سلمان يتحدث بصفته سفيرا لكأس العالم 2022، وهو الدور الذي يتقاسمه مع عدد من أساطير كرة القدم بما في ذلك كافو وتشافي هيرنانديز . ووصف المنظمون دور السفير بأنه “تسخير قوة كرة القدم لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي في قطر وفي جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم”.

ونشرت هيومن رايتس ووتش في آب أغسطس 2022 تقريرا يوثق ما زعمت أنه إجراء شرطي “تعسفي” ضد المثليين في قطر، بما في ذلك ست حالات ضرب مبرح ومتكرر وخمس حالات تحرش جنسي في حجز الشرطة بين عامي 2019 و2022.

وقال مسؤول قطري إن مزاعم هيومن رايتس ووتش “تحتوي على معلومات كاذبة بشكل قاطع وبشكل لا لبس فيه”، دون تحديد.