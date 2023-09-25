دانا جبر تتخطى أزمة الفيديوهات الفاضحة بلقطة جريئة في السيارة.. غطت صدرها بشعرها!

وطن– استجمعت الفنانة السورية دانا جبر، قواها، وعادت إلى نشر صورها عبر انستجرام، بعد طول غياب، بسبب أزمة الفيديوهات الفاضحة التي تم تسريبها.

ونشرت دانا جبر صورتان لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وهي تجلس في سيارتها مرتدية توب أسود مكشوف الصدر.

غطت صدرها بشعرها

لكن دانا جبر حرصت على تغطية صدرها العاري بخصلات شعرها المنسدلة، وقامت بإغلاق خاصية التعليقات خوفاً من أي كلام خارج في حقها.

وعلقت دانا على الصور: “قُبلة الشمس”.

ومنذ أزمة الفيديوهات المسربة، تتجنب دانا نشر صورها وتكتفي بنشر بوسترات أعمالها الفنية فقط.

تسريب فيديوهات وصور دانا جبر

وتصدرت دانا جبر أحاديث مواقع التواصل قبل عام بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها. وتسريب صورها الخاصة.

وأكدت دانا أنها لن تصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

وكان الشخص المجهول الذي نشر الصور المخلة لدانا جبر، على مواقع التواصل ، قد صعد تهديده ضدها متوعدا. بنشر مقاطع فاضحة صريحة لها.

حملة تضامن

وشن حينها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع دانا جبر بعد تعرضها لعملية الابتزاز، ودعوا إلى محاربة. الابتزاز الإلكتروني ووضع حد له.

الجدير بالذكر أن دانا جبر من عائلة فنية فهي ابنة شقيقة مرح وليلى جبر وحفيدة الفنان محمود. وتزوجت في سن الثامنة عشرة. ولم يستمر هذا الزواج طويلا وانتهى بالطلاق.