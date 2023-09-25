تفاصيل إصابة مبابي مع باريس في قمة الكلاسيكو الفرنسي (فيديو)

وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، تفاصيل إصابة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، تفاصيل إصابته التي تعرض لها اللاعب في قمة مباراة الكلاسيكو أمام نظيره أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وقالت منصة “أمازون برايم” الناقلة لمنافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بأن الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب مبابي مطمئنة.

طبيعة إصابة مبابي مع باريس

وأوضحت المنصة الفرنسية، بأن الفرنسي كيليان مبابي تعرض لمجرد كدمة قوية ولم تتطور إلى التواء في منطقة الكاحل.

كما وأردفت بأن مبابي قال وهو يغادر أرضية ملعب المباراة، ” أنا مصاب”، وهو ما يفسر بأن رباط الضاغط على كاحله مع بداية المباراة الماضية قد يكون قد يفسر له الألم الذي كان يعاني منه.

إنريكي وإصابة مبابي

من جانبه، علق المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بشأن إصابة مبابي، ” إنها ليست مشكلة خطيرة، ولكن هناك ألم”.

وأضاف المدرب إنريكي، ” كانت مجرد ضربة، وأخيراً الأمور تسير على ما يرام”.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد اكتسح نظيره أولمبيك مارسيليا، برباعية نظيفة دون مقابل، في قمة منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم (الكلاسيكو).

كما ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بفارق نقطتين عن المتصدر بريست برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي للبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بعد حالة التوتر التي شهدتها الفترة الماضية بين اللاعب والإدارة، عقب رفض الأخير تفعيل بند عقده مع النادي حتى صيف 2025.