بسمة بوسيل بـ “هوت شورت” أبيض وحمالة صدر.. وهكذا حاولت مداراة نفسها! (شاهد)

وطن- استمرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في تجاهل ألام شعبها بعد زلزال المغرب، ونشرت صورها بالهوت شورت مع صديقتها.

وظهرت بسمة بوسيل بالمقاطع والصور التي نشرتها عبر انستجرام، وهي ترتدي شورت أبيض، مع حمالة صدر.

وحاولت طليقة الفنان المصري تامر حسني، أن تستر نفسها بجاكيت خفيف.

وظهرت بسمة وهي تستمتع بوقتها مع صديقتها وتحتفل بعيد ميلاد شقيقها.

حياة بذخ بعد الزلزال

وسبق أن تسببت بسمة بإثارة غضب المغاربة بسبب إطلالتها الجريئة واستمتاعها بحياتها الباذخة في الوقت الذي يعيش فيه مواطنوها حالة من الحزن على ضحايا الزلزال.

ونشرت الفنانة والعارضة المغربية مقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة بأحد المنتجعات السياحية في اليونان وقت الغروب.

وظهرت بسمة بوسيل مرتدية بيكيني أسود ونظارة شمس سوداء، مسدلة شعرها على ظهرها، مستمتعة بتناول العصير والفاكهة الطازجة التي وضعت في طبق عائم كبير على شكل قلب.

فيديو بسمة بوسيل، جاء حينها في وقت لا زالت تحاول فيه السلطات البحث عن المفقودين الذين قضوا تحت ركام المنازل التي تدمرت بفعل الزلزال الذي ضرب المغرب. ما تسبب في هجوم كبير عليها من قبل المتابعين المغاربة.