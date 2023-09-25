برلماني كويتي سابق يحذر من اندلاع حرب جديدة مع العراق ويكشف سبيل تفاديها

وطن- حذر أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي عبدالله النفيسي، من تجدد الحرب بين العراق والكويت على خلفية الخلاف الراهن بين البلدين حول اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.

وقال النفيسي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس“: “الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول اتفاقية خور عبدالله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يفضي لما لا يحمد عقباه كما حصل 1990”.

وأضاف: “أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة ( ويا الخيل يا شقرا )”.

اتفاقية خور عبدالله

اتفاقية خور عبدالله قسمت الميناء الذي يقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وسبق أن قامت الأمم المتحدة، بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية، وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.

توتر بين بغداد والكويت بعد قرار محكمة عراقية

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر بين الكويت والعراق، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر / أيلول الجاري، بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، والذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

استندت المحكمة في قرارها، إلى اعتبار التصويت غير دستوري لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

بدورها، سلمت الكويت الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.