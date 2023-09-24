والدة مبابي نادمة على قرار نجلها في البقاء مع باريس.. وهذا ما قالته

وطن- صرحت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بأن نجلها سيكون نادماً على قراره في البقاء مع باريس هذا الموسم، وتضيع فرصة انتقاله الصيف الماضي إلى صفوف ريال مدريد.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، بأن والدة مبابي فايزة العماري أخبرت نجلها اللاعب أنه سينتهي به الأمر نادماً على قراره.

والدة مبابي وقرار نجلها

وتابعت فايزة العماري والدة مبابي، ” لست سعيدة بالقرار الذي اتخذه نجلي بالبقاء في باريس، سنندم جميعاً على فشلنا في التوقيع مع ريال مدريد”.

كما وختمت بقولها، ” بالتأكيد سنندم على انتقال نجلها للعب في ريال مدريد في وقت متأخر”.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي قريب من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه فضل في البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الماضي.

ورفض الفرنسي مبابي تفعيل بند عقده للبقاء مع فريق باريس سان جيرمان لعام آخر إضافي، أي حتى صيف عام 2025، وهو ما جعل إدارة النادي تفرض عليه عقوبة وصولاً إلى تسوية بالتوصل لحل مع اللاعب مع بداية الموسم الجاري.

كما وسيكون نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، متاحاً بالمجان مع نهاية الموسم الجاري، وسط الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن توصل اللاعب لاتفاق مع ريال مدريد للتوقيع معه الصيف المقبل.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

وفي سياق آخر، فاز فريق باريس سان جيرمان على منافسه أولمبيك مارسيليا، برباعية نظيفة دون مقابل، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

كما وسجل رباعية باريس، أشرف حكيمي في الدقيقة ال8 وراندال كولو مواني في الدقيقة ال37 وغونسالو راموس هدفين في الدقائق ال47 وال89.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر بريست برصيد 13 نقطة حتى يومنا هذا.