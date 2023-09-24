بسبب قبيلتي شمر ومطير .. هذا ما طلبه داهم القحطاني من أمير الكويت

وطن – خرج الكاتب والصحفي الكويتي داهم القحطاني بتصريحات مثيرة حول الانتخابات الفرعية في الكويت منتقداً الأحكام القضائية الصادرة ضد قبيلتي شمر ومطير على إثرها واصفاً إياها بالظلم الكبير.

وتطرق القحطاني في تغريدة له على منصة إكس (تويتر سابقاً) رصدتها (وطن) إلى قضية حظر الانتخابات الفرعية واعتبارها حقاً من حقوق الإنسان ومنعها كمن يقمع رأي سياسي وفق ما أشار إليه.

وعلق الكاتب الكويتي داهم القحطاني حول ما جرى مع قبيلتي شمر ومطير مؤخراً جراء مخالفتهم للقوانين ومشاركتهم في الانتخابات الفرعية.

وكتب القحطاني بتغريدته على منصة إكس: “الحكم على من يقوم بالانتخابات الفرعية بالسجن كان خطأ كبير وكان يجب الحكم بالغرامة المالية المشددة”.

ماذا تعني الانتخابات الفرعية في الكويت؟

والانتخابات الفرعية للقبائل ظاهرة حظرتها الحكومة وكانت تقوم بها تجمعات قبلية وعشائرية بصورة داخلية سرية قبل الانتخابات الرسمية أو ما يسمى انتخابات مجلس الأمة.

والهدف من هذه الخطوة إفراز ما يعرف باسم “مرشحو الإجماع” وهو ما كان يفرض صوت القبيلة على صوت الاختيار الحر الذي كفله القانون.

وأضاف الصحفي المختص بالاستشارات السياسية والإعلامية داهم القحطاني حول ما جرى في الكويت حيال المحكومين بسبب تلك الظاهرة: “الانتخابات الفرعية رغم ضررها لكنها في النهاية فعل أدبي ويعبر عن رأي سياسي”.

وأردف الكاتب الكويتي: “الحكم بالسجن كان تجاوزا من مجلس الأمة 1996 لحدود التشريع فالعقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل .. والفعل هنا ليس جنائيا”.

داهم القحطاني وقبيلتي شمر ومطير

ومن أبرز ما قاله الكاتب الكويتي داهم القحطاني حول قبيلتي شمر ومطير وتعرضهما لضرر وظلم جراء الانتخابات الفرعية ومطالبات لأمير الكويت:

يجب تغيير التشريع (عقوبة الانتخابات الفرعية) لتقتصر على الغرامة المشددة والتي يكون أثرها أكبر من السجن. ما حدث لمرشحي قبيلة شمر وما يحصل لمرشحي قبيلة مطير المسجونين ظلم كبير هناك منظمات دولية تعتبر شكوى وزارة الداخلية بشأنهم والحكم بالسجن فعل يتعارض مع حقوق الانسان قضية الانتخابات الفرعية وما شابهها قضايا مدنية والعقوبة يجب ألا تتعدى الغرامة الإفراج عن مرشحي قبيلة مطير عبر مرسوم العفو الأميري أمر ضروري لأنه يعيد للعدالة وقارها ويخرج الكويت من دائرة التشدد

إضراب عن الطعام في سجون الكويت

ودخل نحو 21 محكوماً في قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير في الدائرة الخامسة بإضراب عن الطعام لليوم الأول في السجن المركزي حسبما ذكرته حسابات محلية.

وشارك حساب حديث المدينة بتغريدة عبر منصة إكس أسماء 21 من المحكومين قال إنهم بدؤوا مؤخراً إضراباً عن الطعام جراء أحكام السجن التي تعرضوا لها.

لكن عبد العزيز آل بن علي وفي إطار رده على انتقادات البعض لتعامل السلطات بحق المحكومية بسبب الانتخابات الفرعية مثل ما ذكره داهم القحطاني وما طلبه من أمير الكويت بهذا الشأن كتب تساؤلاً عن الانتقادات المتصاعدة بتغريدة له على منصة إكس كتب فيها: “تساؤل ليش من يدّعون المعارضة لايتكلمون عن تزوير الجناسي؟”.

وأضاف المغرد متسائلاً: “ليش من يدعون المعارضة لا يتكلمون عن: “ازدواجية الجناسي، حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وفق معالجة الجهاز المركزي، تزوير الشهادات”.

وأردف: “ليش ما يتكلمون عن المناصب الباراشوتية، غسيل الأموال، وتنفيذ فقرة تسقط الجنسية حال الحصول على جنسية أخرى”.

ورغم جهود الكويت لمنع الانتخابات الفرعية بين القبائل خلال الانتخابات الأخيرة مرشحي أبناء القبائل يحظون حتى اليوم بدعم من قبائلهم بالانتخابات وهو ما يطغى على فئات الشعب الأخرى مثل العنصر النسائي وغيره.