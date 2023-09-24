موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

وطن- يلتقي فريق الزمالك ضد المقاولون العرب، الاثنين، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) والسعودية وفلسطين.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

وستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، بينما ستكون الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الثامنة مساءً.

كما وستبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وستنقل وقائع أحداث اللقاء بين الزمالك والمقاولون العرب، على القناة (On Time Sport 1)، بتردد 10853. ومعدل ترميز 27500، كما ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وسيعلق على مجريات اللقاء المنتظر بين كلا الفريقين، على قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري مؤمن حسن.

تشكيلة الزمالك ضد المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يدخل المدرب خوان أوسوريو، المباراة أمام المقاولون العرب، بتشكيلة أساسية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، مصطفى الزناري.

مركز الوسط: علي جابر، عمرو السيسي، محمد أشرف روقا.

خط هجوم الزمالك: ناصر منسي (شيكابالا)، مصطفي شلبي، سيد نيمار.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر ب3 نقاط.

كما وحل المقاولون العرب في المركز ال15 من الترتيب بدون أي النقاط حتى الآن.