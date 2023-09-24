“بضربة على الرأس” .. مأساة سببها الأمن التونسي لمشجع الجيش الملكي المغربي

وطن- لقي مشجع لفريق الجيش الملكي المغربي مصرعه، صباح اليوم، بعد تعرضه لاعتداء من طرف الأمن التونسي، نهاية الأسبوع الماضي بتونس.

وأفادت وسائل إعلام مغربية أن المشجع “عماد” تلقى ضربة على رأسه من قبل أحد رجال الشرطة في تونس السبت الماضي حسب شهادة أصدقائه الحاضرين أثناء المباراة التي جمعت النجم الساحلي بالجيش الملكي بسوسة، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

مقتل مشجع مغربي لفريق الجيش الملكي المغربي

وبعد عودته للمغرب أحس بألم شديد وتدهورت حالته، ما إستدعى نقله لإحدى المصحات بالرباط. حيث تبين أنه يعاني من نزيف داخلي توفي على أثرها ليتم دفنه في مقبرة الشهداء بالرباط وسط حشد غفير من المشيعين.

وأوضح عضو فصيل “إلترا عسكري”، يوسف الشعبي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المشجع المغربي تحامل على نفسه بعد تعرضه لهذا الاعتداء وعاد للمغرب بداية الأسبوع الجاري. قبل أن تتفاقم حالته الصحية ويلقى مصرعه نتيجة نزيف داخلي في الدماغ.

فاجعة لمشجع الجيش الملكي المغربي

وكان فصيل “ألتراس عسكري” المساند للجيش الملكي قد استنكر في بيان سابق المعاملة التي وصفها بـ”المنحطة” من السلطات التونسية طيلة تواجدها بسوسة لتشجيع “العساكر”.

إلى ذلك طالبت جماهير الجيش الملكي من إدارة الفريق العسكري بالتحرك على أعلى مستوى للدفاع عن حق المشجع العسكري. مؤكدة أن وفاة “عماد” “لا يجب أن تمر مرور الكرام”.

وروت صفحة “الترا عسكري” الفصيل المساند لنادي الجيش الملكي على حسابها في ” فيسبوك” تفاصيل من الواقعة التي هزت المغاربة فبعد بوم من لقاء النجم الساحلي بالجيش الملكي بسوسة بتاريخ 17 أيلول سبتمبر الجاري.

وبينما كان الشاب الضحية في مدينة سوسة مع بعض أصدقائه تم استفزازه ومن معه من طرف جهاز الأمن التونسي المتخفين في زي مدني. وقام أحد العناصر بضرب عماد بالعصا على مستوى الرأس.

فندق يرفض مساعدته!

وأضاف المصدر أن الفقيد هرب بعدها وسقط في قناة للمياه وخلال ساعات من الغياب المتواصل بدون أي خبر أو أثر، على طوال هذه المدة كان المرحوم فاقداً لوعيه بسبب تأثير الضربة والسقوط.

وتابع : “بعد استعادته للوعي قرر التوجه صوب الفندق الذي كان يقيم فيه، وحسب رواية الفصيل، فإن المرحوم تفاجأ برفض المشرفين على ذلك الفندق دخوله”.

ووصل بهم الأمر إلى حد عدم تقديم المساعدة له رغم حالته الخطيرة.

واضطر عماد بعدها للتوجه إلى المطار مع العلم أن رحلة عودته للديار الوطنية كانت في اليوم التالي ليتوفى بعد وصوله إلى بلاده بساعات .

وشدد الفصيل في بلاغه على ضرورة تحرك الجهات المعنية لإنصاف عماد واستخلاص حقه. ومعاقبة المتورطين في هذه القضية التي لا تعني مشجعا عسكريا فقط، وإنما مواطنا مغربيا.

وأكد أنه لن يتم إغلاق هذا الملف حتى يُنصر حق عماد.

موجة غضب عارمة بعد مقتل مشجع مغربي على يد الأمن التونسي

وعمت موجة غضب عارمة في صفوف الجماهير العسكرية، بعد تلقي خبر وفاة “عماد”. مطالبة المسؤولين بالتدخل وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة ودشن مغردون وسمين أحدهما بعنوان” حق عماد” و”الثاني ” العدالة لعماد” .

وعلق “أيوب”: “وفاة عماد لا يجب أن تمر مرور الكرام. ففي الدول التي تحترم مواطنيها وتقدر أرواحهم تتحرك الديبلوماسية على أعلى مستوى لمحاسبة الفاعلين والأخذ بحق المعتدين”.

وقال آخر: ” أرخص شيء في المغرب هي روح المواطن خصوصا إذا مات مُغتَرِباً”.

وعقب العمر: “حق عماد أمانة في رقبتكم والسكوت يعتبر خيانة”.

وعلق “بو سلهام”: “عماد شاب مغربي في عمر الزهور لم تكتمل فرحته بالتخرج من الجامعة الدولية للرباط”.

وأضاف: “تحمل عناء السفر لمشاهدة فريقه بتونس إلا أن الشرطة التونسية كان لها رأي آخر”.