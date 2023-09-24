مخيم نور شمس .. شهيدان وتفجير عبوة ناسفة كبيرة بجرافة عسكرية (فيديو وصور)

وطن- ارتقى شهيدان فلسطينيان، إثر عدوان شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة. بينما تمكن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة قرب قوات الاحتلال أثناء مغادرتها المخيم، وسط أنباء عن إصابة جندي.

ووصل إلى مستشفى “ثابت ثابت” في مدينة طولكرم، جثمانا شابين: أسيد جبعاوي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، قتلتهما قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيمي طولكرم ونور شمس. فيما أصيب شابان آخران.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال عرقلت دخول طواقمه إلى المخيم لإسعاف المصابين.

ونفذت قوات الاحتلال، عملية الاقتحام بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف.

كما عمدت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم. مع اعتلاء قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.

جرف شوارع مخيم نور شمس

وخلال عملية الاقتحام، أقدمت جرافتان دفعت بهما قوات الاحتلال على جرف عدد من شوارع المخيم، ودمرتا المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة طولكرم.

وبثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار عبوة ناسفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس في طولكرم.

في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن جيش الاحتلال، أن أحد جنوده أصيب بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال انسحاب الجيش من مخيم نور شمس.

ووثقت لقطات مصورة، جانبا من إطلاق المقاومين الفلسطينيين النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من المخيم .

كما أظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام، حجم الدمار الذي خلّفه الاحتـلال الإسرائيلي بعد اقتحامه المخيم.

فصائل المقاومة تتصدى للاقتحام الإسرائيلي

في المقابل، قالت فصائل المقاومة إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأعطبوا إحدى الجرافتين، قبل أن تنسحب .

حماس تزف شهيدها

بدورها، زفت حركة “حماس” شهيدها المجاهد أسيد فرحان محمد علي أبو علي والشهيد عبد الرحمن سليمان أبو دغش اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم.

وقالت حماس في بيان: “كل محاولات وأد المقاومة ستتحطم وتفشل. وسيخرج المقاومون لهذا المحتل في كل وقت ومن كل مكان. وسيبقى المسجد الأقصى وما يتعرض له من جرائم وانتهاكات واقتحامات صهيونية دافعًا لثوارنا وأبطالنا لمزيد من العمل المقاوم واستهداف قوات الاحتلال وميليشيات مستوطنيه من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون”.

كما وجهت حماس، التحية “لأبطال كتائب القسام، والمجاهدين من فصائل المقاومة كافة، الذين تصدوا للاقتحام الهمجي للمخيم، واشتبكوا بالرصاص والعبوات، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف قوات العدو الذي خرج من المخيم صباحًا يجر أذيال الخيب. لتبقى المقاومة سيدة الميدان، ويبقى الشعب الفلسطيني مرفوع الهامة. وتبقى الضفة خزان ثورة لا ينضب”.