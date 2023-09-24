لافروف يرد على محمد بن سلمان محذراً من “هيروشيما جديدة”!

وطن- علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن إيران وإمكانية امتلاكها قنبلة نووية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز الأميركية إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولاً.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان إن “حيازة السلاح النووي لا فائدة منه.. وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم”.

لافروف يعلق على تصريحات محمد بن سلمان حول امتلاك إيران قنبلة نووية

واعتبر لافروف في حديثه وتعليقه على تصريحات ابن سلمان أن “العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية”.

وقال كبير الديبلوماسيين الروس في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية: “سمعت ما قيل: إذا ظهر لدى إيران أسلحة نووية فسنضطر نحن السعودية أيضاً إلى التفكير في الأمر. وأنا أعتبر هذا بمثابة حقيقة واضحة بأنه لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب”.

وأضاف: “أكدت جمهورية إيران الإسلامية مراراً وتكراراً أنه ليس لديها مثل هذه النية. حتى إن زعيمهم الروحي أصدر فتوى بذلك”.

وتابع لافروف: “لذلك، ننطلق من حقيقة أنه في حال أنه لن يكون لديهم (إيران) قنبلة نووية، فإن جيران إيران لن يستسلموا لإغراء اتباع هذا المسار”.

وقال لافروف خلال كلمته المذكورة: “إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، قالت المملكة العربية السعودية إنه سيتعين عليها أيضًا أن تفكر في ذلك”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز طلب محمد بن سلمان من إدارة بايدن المساعدة في إنشاء برنامج نووي مدني. ما أثار مخاوف بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن احتمال الاستخدام المزدوج لبرنامج أسلحة نووية يهدف إلى مواجهة إيران.

قلق إسرائيلي بشأن النووي في السعودية!

وأعرب مسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة عن معارضتهم لاحتمال قيام المملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، من بين أمور أخرى، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

كما أظهر هؤلاء قلقهم بشأن إمكانية صعود الإسلام الراديكالي – والذي سيكون لديه أيضًا القدرة النووية.

ووقع عدد من كبار المختصين في المجال النووي في إسرائيل على وثيقة قدمت إلى رئاسة لجنة الطاقة النووية في تل أبيب، تحذر من تداعيات السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وتساءل معدو الوثيقة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن الضمانات التي ستحصل عليها إسرائيل إن شرعت السعودية بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، إضافة إلى تساؤلهم عن آليات المراقبة داخل المفاعل النووي السعودي.

وشددت الوثيقة على وجوب وجود ممثلين عن الولايات المتحدة داخل المرافق النووية السعودية إن دشنت.