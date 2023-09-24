فيديو مؤثر لفتاة أمريكية منبهرة من تقدير القرآن الكريم للنحل

وطن- انتشر مقطع فيديو لفتاة أمريكية، تعمل “مربية نحل”، وهي منهرة بدقة وإعجاز القرآن الكريم في وصف أدوار النحل في الخلية.

وقالت الفتاة مكاي أورتن في مقطع الفيديو: “سمعت بوجود سورة في القرآن اسمها النحل، لذلك كان يجب عليّ أن أتحقق هذا ما وجدته”، ملوحة بنسخة مترجمة من القرآن الكريم.

وأضافت: “السورة الـ16 في القرآن اسمها سورة النحل.. الإسلام يحترم النحل جدا جدا لدرجة أن قتلها يعد إثما.. الله يقول (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون)”.

وتابعت: “أعجبني في الآية أن العسل في بطون النحل ليس نوعا واحدا بل أنواع.. العسل طعام سحري جدا.. هذا رائع”.

وأشارت إلى أن الأمر الثاني الذي أعجبها في الآية أنها تقارن حياة الإنسان بخلية النحل، متابعة: “هذه هي الرسالة تقريبا، أن تعمل بجد وتفانٍ في حياتك، الخلية هي منزلك والمستعمرة هي عائلتك، وفكرة أنه لا توجد وظيفة صغيرة لأن الكل بحاجة إلى الآخر ويؤدي عمله”.

يُشار إلى أن النحل شأنه شأن ملقحات أخرى مثل الفراشات والخفافيش وطيور الطنان، يتعرض لتهديد متزايد بسبب أنشطة البشر. فالملقحات تساعد عديد من النباتات، بما في ذلك المحاصيل الغذائية على التكاثر.

ولا يقتصر دور الملقحات على المساهمة المباشرة في الأمن الغذائي وحسب، بل تعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التنوع الحيوي الذي هو ركيزة أخرى من ركائز أهداف التنمية المستدامة.

يوم عالمي للنحل

وحددت الأمم المتحدة يوم 20 أيار/مايو، يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النحل والملقحات الأخرى، مما سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية والقضاء على الجوع في البلدان النامية.