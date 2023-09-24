يوتيوبر شهير يتلقى صدمة عمره من حبيبته على الملأ! (فيديو)

وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر اليوتيوبر “زاهر”، أثناء تقدمه تقدم بعرض زواج رومانسي من حبيبته في الشارع العام، وعلى مرأى من المارة إلى جانب العشرات من معجبيه ومتابعيه في برلين. ولكن النتيجة كانت صادمة.

وبدا اليوتيوبر “زاهر” في مقطع فيديو رصدته “وطن” وهو يقف أمام قوس من الورود على شكل قلب حب فيما بدت خطيبته أمامه.

وبدأ زاهر يفتح علبة صغيرة بداخلها خاتم الخطوبة. لكن الفتاة التي بدت في منتهى التأثر استدارت فجأة لتهرب من المكان وتتوارى عن الأنظار. دون معرفة الأسباب لتترك الخطيب في حالة لا يُحسد عليها.

وفي مشهد تالٍ، ظهر المشهور زاهر بحالة تأثر أيضاً واجتمع العشرات من الحضور حوله محاولين مواساته وهو يغالب دموعه.

عرض اليويتوبر زاهر للزواج من حبيبته في ألمانيا .. هل هو مسرحية؟!

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر سابقاً- حيال تصرف الفتاة وموقف الشاب، فيما رآى البعض أن ما حدث متفق عليه بين زاهر والفتاة، لجلب المشاهدات وصعود الترند.

وتساءل “كندر” متحدثاً عن زاهر: “لو كان تقدم لها في بيت أبوها لكان أفضل” . وأضاف :”حتى لو رفضته على الأقل كان قد شعر بالخيبة أما أشخاص معدودين”.

واستدرك المتابع بنبرة تهكم: “على العموم؛ اشكر البنت على تصرفها وقمع الهبة الجديدة من بدايتها، يلا عيش بحسرتك”.

وقال حساب يحمل اسم “تأبط شرا “: “مسوي روميو وتقدم لبنت بقصد الزواج وأكيد المنافع نيل الجنسية الألمانية وظيفة تأمين طبي سكن مواد غذائية مدعمة”.

وأكمل :”شكل البنت سبقته بالجنسية وفاهمة الخطة ولم يكن منها إلا أن أهانت كرامته أمام مئات المتابعين للقطة في ميدان عام”، وتابع :”الكرامة تحت الصفر لدى الأمصار”.