عباس كامل متورط في فضيحة فساد السيناتور روبرت مينينديز (تفاصيل خطيرة)

وطن- حملت لائحة الاتهام فيما باتت تعرف بـ”فضيحة فساد” السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، تفاصيل مثيرة تتعلق باللقاء الذي جمعه مع عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية في أحد فنادق العاصمة واشنطن.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام وجهه مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى مينينديز وزوجته، بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال أعمال ومساعدة الحكومة المصرية.

وشملت الرشى المقدمة، تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.

عباس كامل متورط في فضيحة فساد السيناتور الأمريكي

بحسب لائحة الاتهام، فإن السيناتور مينينديز التقى عباس كامل في أحد فنادق واشنطن. وقد أشير لعباس كامل في اللائحة بأنه “المسؤول المصري رقم 5”.

وعقد هذا اللقاء في 21 حزيران/ يونيو 2021. وقد رتبته نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4″، وفق لائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت اللائحة أن السيناتور مينينديز زود زوجته بنسخة ورقية تحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر على عباس كامل.

في حين أرسلت نادين مينينديز، رسالة نصية إلى المسؤول المصري 4 لينقلها للمسؤول المصري رقم 5 (عباس كامل).

وأعربت نادين في الرسالة عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا لكامل الذي كان المفترض أن يجهز ردوده على الأسئلة.

وتضمنت نسخة مينينديز إشارة إلى أسئلة ستطرح على عباس كامل أمام مجلس الشيوخ، بشأن مرور طائرتين سعوديتين بالقاهرة، كانتا تقلان فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وبعد يومين من اجتماع السيناتور مينينديز مع عباس كامل، اشترى رجل الأعمال وائل حنا، 22 سبيكة ذهبية ومنحها للسيناتور.

كما تم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل مينينديز.

وبحسب لائحة الاتهام أيضا، أجرى مينينديز وزوجته زيارة للقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وهناك أقام عباس كامل حفل عشاء خاصا في بيته للسيناتور وزوجته.

3 اتهامات للسيناتور الأمريكي مينينديز وزوجته

ويواجه مينينديز وزوجته نادين، ثلاث اتهامات جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

كما شملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.