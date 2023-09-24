بعد الحيوانات التي تدور حول نفسها.. ما حقيقة ظاهرة الدلافين جنوب إفريقيا (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور قيل إنه قبالة ساحل في جنوب إفريقيا لمجموعة دلافين على سطح المياه في وقت واحد واعتبروا ذلك نذيراً لوقوع تغيرات وكوارث أرضية وشيكة.

ونشر مغردون الفيديو وتداولوه على نطاق واسع مشيرين إلى حالة هياج شديدة للدلافين على تلك الشواطئ وقائلين إنها ظاهرة غامضة لكن الحقيقة ليست كما يظنه الكثيرون.

وتبين أن الفيديو مضلل وأن المقطع المتداول قديم يعود لدلافين ظهرت قرب سواحل جنوب إفريقيا سنة 2021 وليس حديثاً كما حاول الناشرون إيصاله.

حقيقة فيديو ظاهرة الدلافين جنوب إفريقيا

ونشرت قناة SWNS المقطع على يوتيوب في 6 أيار/مايو 2021 بعنوان: “لقطات مذهلة لحيتان ودلافين يتناولون الطعام معاً على سطح مياه البحر”.

وكان الفيديو من قبالة شواطئ Fish Hoek جنوب إفريقيا وشوهدت الدلافين معها حوت ضخم يتوسطهم ويقوم جميعهم بجمع الأسماك لتناولها.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع الفيديو منهم مها الشمري التي قالت: “دائم تصير دلافين تسبح على شكل مجموعات وخصوصاً إذا تعرضت لهجوم”.

وأضاف الشمري: “لو السالفة بسبب زلازل فالمفروض الي يهرف السمك المجدافي مش الدلافين لأنه يعيش في عمق البحر ويشعر بتحرك القشرة الأرضية من بعيد فيصعد للسطح”.

وذكر مغرد آخر: “خلونا يا إخوان من درافيل ودلافين. هذه الحيوانات البحربة فعلا لا تتجمع إلا لهذه الأسباب: أما حدث جيولوجي، على وشك الحدوث وإما تتجمع للتغذية وإما تدريب صغار الدلافين للهجرة وإمكا لأجل التناسل أو التوالد”.

وأردف أن “هذه الدلافين (الدرافيل) حساسة لدرجة كبيرة حتى الأمريكان دربوها فى كشف الالغام البحرية وغيره.

ولله فى خلق شؤون” وفق قوله.

مصدر بريطاني يكشف التفاصيل

وقالت جريدة ديلي ميل إن الصيادين كادي تامي 26 عامًا، وشقيقه ديفون 28 عامًا، من مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، كانا يصطادان قبالة شواطئ فيش هوك في خليج فالس باي.

ولاحظ الشقيقان حركة في البحر على مسافة بعيدة منهما. وكانا يُلقيان طُعوم الصيد من قاربهما، قبل أن يُقرّرا التوجّه إلى مكان الحركة.

وعند وصول الشقيقين صادفا مئات من الدلافين التي شكّلت مجموعات منفصلة تسبح في دوائر محاولةً اصطياد مجموعة من الأسماك والتهامها حسبما نقله موقع مسبار.

لكن في أيلول/سبتمبر الجاري تعرضت الشواطئ الإفريقية لرياح وأمواج قوية غمرت بعض السدود وأغرقت شوارع ومنازل بأكملها بفعل منخفض جوي شديد على أجزاء كبيرة من جنوب أفريقيا.