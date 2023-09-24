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    صور ابنة غوارديولا المثيرة على السرير تصدم والدها! (شاهد)

    كان لافتاً تعليقات المتابعين على صور ماريا باستخدام بعضهم "ميمز" لوالدها في حالة صدمة!
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    ابنة غوارديولا
    غوارديولا وابنته ماريا

    وطن – لا تتوقف ماريا غوارديولا، ابنة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الجدل، بصورها المثيرة والجريئة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    مؤخراً، نشرت ماريا غوارديولا، عبر حسابها في انستغرام، مجموعةً من الصور، ظهرت فيها بفستان أسود، لكنها تعمّدت وضعيات جريئة في هذه الإطلالة .

    ماريا غوارديولا، ابنة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي
    ماريـا غوارديولا (انستغرام)

    وفي الصور ظهرت ابنة غوارديولا على السرير وهي نائمة على بطنها بطريقة جريئة، تستعرض مؤخرتها. حيث قابلها الجمهور الغربي بتعليقات تعبر عن الثناء على جمال ابنة مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

    ماريا غوارديولا
    ماريـا ابنة غوارديولا (انستغرام)

    وكان لافتاً تعليقات المتابعين على صور ماريا، باستخدام بعضهم “ميمز” لوالدها المدرب، وهو في حالة تعبير عن الصدمة.

    وفي صورٍ أخرى نشرتها ماريا، استعرضت فيها إطلالة ثانية، ترتدي فيها بنطالاً أسوداً واسعاً، وبلوزة بأكمام مكشوف الصدر.

    ابنة بيب غوارديولا
    ابنة بيب غوارديولا بإطلالة أخيرة

    صور ابنة غوارديولا الأخيرة، تنضم لإطلالات أخرى، ظهرت فيها ماريا غوارديولا بجرأة، فقد نشرت مؤخراً، صوراً ظهرت فيها بالبكيني، بينما كشفت محيط منطقتها الحساسة في صورٍ سابقة.

     

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