صور ابنة غوارديولا المثيرة على السرير تصدم والدها! (شاهد)

وطن – لا تتوقف ماريا غوارديولا، ابنة الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الجدل، بصورها المثيرة والجريئة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤخراً، نشرت ماريا غوارديولا، عبر حسابها في انستغرام، مجموعةً من الصور، ظهرت فيها بفستان أسود، لكنها تعمّدت وضعيات جريئة في هذه الإطلالة .

وفي الصور ظهرت ابنة غوارديولا على السرير وهي نائمة على بطنها بطريقة جريئة، تستعرض مؤخرتها. حيث قابلها الجمهور الغربي بتعليقات تعبر عن الثناء على جمال ابنة مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان لافتاً تعليقات المتابعين على صور ماريا، باستخدام بعضهم “ميمز” لوالدها المدرب، وهو في حالة تعبير عن الصدمة.

وفي صورٍ أخرى نشرتها ماريا، استعرضت فيها إطلالة ثانية، ترتدي فيها بنطالاً أسوداً واسعاً، وبلوزة بأكمام مكشوف الصدر.

صور ابنة غوارديولا الأخيرة، تنضم لإطلالات أخرى، ظهرت فيها ماريا غوارديولا بجرأة، فقد نشرت مؤخراً، صوراً ظهرت فيها بالبكيني، بينما كشفت محيط منطقتها الحساسة في صورٍ سابقة.