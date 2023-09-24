الزواج الثالث .. بطل المصارعة هالك هوجان يتزوج عشيقته التي تصغره بـ25 عاماً (صور)

وطن – فاجأ المصارع الأمريكي المحترف المتقاعد تيري جين بوليا، والمعروف باسمه على الحلبة هالك هوجان، البالغ من العمر 70 عامًا، جماهيره، بإعلان زواجه من خطيبته سكاي ديلي في حفل حميم في فلوريدا يوم الجمعة.

ونشر موقع tmz المختص بأخبار المشاهير، صور زفاف هالك هوجان على خطيبته سكاي ديلي مدربة اليوغا، التي تصغره بـ25 سنة .

ووفق الموقع، فقد أقام هالك هوجان حفل زفاف في الكنيسة المعمدانية في “لارغو” بولاية فلوريدا الأمريكية.

زفاف هالك هوجان وسكاي ديلي “حميم”

وبحسب الموقع، فقد حفل الزفاف “حميم”. ولم يحضره سوى أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

ومع ذلك، تغيبت بروك، ابنة هوجان، البالغة من العمر 35 عامًا، عن حفل الزفاف.

وهذا هو الزواج الثالث لأسطورة المصارعة. وكان المصارع هالك خطب سكاي ديلي، في يوليو.

وكان قد تقدم لها بخاتم خطوبة من الألماس “ستة قيراط” بقيمة 100 ألف دولار أمريكي في مطعم في تامبا بولاية فلوريدا.

ويذكر أنّ المصارع الأمريكي هوجان لم يصارع منذ عام 2013، بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية التي أنهت مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة.

وتوّج هالك هوجان خلال مسيرته في عالم المصارعة الحرة 13 مرة بلقب بطل العالم. والعديد من الألقاب الأخرى.

ويعد أحد النجوم في قاعة مشاهير المصارعة الترفيهية الحرة منذ عام 2005.

وفي فبراير 2023، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية انّ المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان، أصيب بالشلل النصفي، بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الظهر.

وقالت إن المصارع الأمريكي فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الظهر، وهي العملية رقم (11).