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    الزواج الثالث .. بطل المصارعة هالك هوجان يتزوج عشيقته التي تصغره بـ25 عاماً (صور)

    المصارع الأمريكي لم يصارع منذ عام 2013 بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية التي أنهت مسيرته
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    هالك هوجان يتزوج عشيقته سكاي ديلي
    هالك هوجان تزوج مدربة اليوغا سكاي ديلي

    وطن – فاجأ المصارع الأمريكي المحترف المتقاعد تيري جين بوليا، والمعروف باسمه على الحلبة هالك هوجان، البالغ من العمر 70 عامًا، جماهيره، بإعلان زواجه من خطيبته سكاي ديلي في حفل حميم في فلوريدا يوم الجمعة.

    ونشر موقع tmz المختص بأخبار المشاهير، صور زفاف هالك هوجان على خطيبته سكاي ديلي مدربة اليوغا، التي تصغره بـ25 سنة .

    زواج هالك هوجان
    زواج هالك هوجان

    ووفق الموقع، فقد أقام هالك هوجان حفل زفاف في الكنيسة المعمدانية في “لارغو” بولاية فلوريدا الأمريكية.

    هالك هوجان وخطيبته سكاي ديلي
    هالك هوجان وسكاي ديلي

    زفاف هالك هوجان وسكاي ديلي “حميم”

    وبحسب الموقع، فقد حفل الزفاف “حميم”. ولم يحضره سوى أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

    ومع ذلك، تغيبت بروك، ابنة هوجان، البالغة من العمر 35 عامًا، عن حفل الزفاف.

    وهذا هو الزواج الثالث لأسطورة المصارعة. وكان المصارع  هالك خطب سكاي ديلي، في يوليو.

    هالك هوجان وسكاي ديلي
    هالك هوجان خطب سكاي ديلي في يوليو 2023

    وكان قد تقدم لها بخاتم خطوبة من الألماس “ستة قيراط” بقيمة 100 ألف دولار أمريكي في مطعم في تامبا بولاية فلوريدا.

    سكاي ديلي
    سكاي ديلي

    ويذكر أنّ المصارع الأمريكي هوجان لم يصارع منذ عام 2013، بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية التي أنهت مسيرته الاحترافية في عالم المصارعة الحرة.

    وتوّج هالك هوجان خلال مسيرته في عالم المصارعة الحرة 13 مرة بلقب بطل العالم. والعديد من الألقاب الأخرى.

    ويعد أحد النجوم في قاعة مشاهير المصارعة الترفيهية الحرة منذ عام 2005.

    وفي فبراير 2023، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية انّ المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان، أصيب بالشلل النصفي، بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الظهر.

    وقالت إن المصارع الأمريكي فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى الظهر، وهي العملية رقم (11).

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