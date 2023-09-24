ريما العنزي تستنسخ احتفال جورجينا باليوم الوطني.. وعامل تركي يصدمها بما فعله معها!

وطن- استنسخت مشهورة سناب شات السعودية “ريما العنزي” إطلالة جورجينا رودريغيز في اليوم الوطني السعودي الـ93.

وظهرت ريما العنزي التي يلقبها المتابعون بـ “شبيهة جورجينا”، بفيديو عبر حسابها على “سناب شات“، وهي ترتدي فستان أسود وعباءة مفتوحة باللون الأزرق الفاتح.

قهوة وعود

وقلدت ريما العنزي في اليوم الوطني السعودي، حتى حركات صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشرب القهوة العربية، وتبخير نفسها بالعود.

في سياق آخر، كشفت ريما العنزي تعرضها لموقف عنصري أثناء تواجدها في تركيا.

وعبرت شبيهة جورجينا عن غضبها من تعال عامل تركي في أحد المطاعم معها بطريقة غير لائقة.

بقشيش سبب غضبه

وقالت بفيديو إنها كانت تجلس في المطعم وطلبت وجبتها، وتفاجأت من رد فعل العامل الذي قدم لها الطعام وعلى وجهه علامات الغضب.

وأشارت ريما إلى أنها التمست له في البداية العذر، معتقدة أنه غاضب بسبب ضغط العمل.

وأوضحت أنها اكتشفت لاحقاً أن العامل التركي تصرف بهذه الطريقة معها لأنها لم تدفع له “بقشيشاً”.

واستنكرت ريما تصرف العامل، خاصة أنها علمت بأن راتبه جيداً، وليس مضطراً أن يتصرف بهذه الطريقة مع الزبائن من أجل البقشيش.