رقص أنابيلا هلال مع زوجها بفستان جريء يثير السخرية .. فرق الطول! (فيديو)

وطن- تعرضت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، إلى هجوم جديد من متابعيها، وهذه المرة بسبب رقصها في الشارع مع زوجها طبيب التجميل الشهير نادر صعب.

ونشر نادر صعب بنفسه فيديو له ولزوجته، عبر “انستجرام“، وهما يرقصان معاً في منتصف شارع عام في إيطاليا.

رقص أنابيلا هلال مع زوجها بفستان جريء

وكانت أنابيلا هلال ترتدي فستاناً أسوداً أنيقاً مفتوح الصدر والظهر بشكل بارز، وفتحة جانبية أيضاً تبرز ساقيها.

وعلق نادر صعب على الفيديو: ” أسبوع الموضة في ميلانو مع أميرتي”.

وتعرض الزوجان للهجوم والسخرية بسبب فرق الطول بينهما أيضا.

سخرية وهجوم

وجاء في التعليقات: “يالله فرق الطول”.

وكتبت متابعة ساخرة: “حقك تحبيه كله فلوس وتجميلك كله ببلاش.. كلنا نحبه”.

ووجه آخر نصيحة لأنابيلا: “حلوين بس لو بدون الكعب الله يصلحك عشان فرق الطول”.

وبنفس الطريقة، كتبت أخرى: “تدرين زوجك قصير تطولين نفسك اكثر ليش !”.

بينما سخر آخر: “تباني أمه بالكعب العالي وليست زوجته”.

يصورها بنفسه!

وسبق أن اعترف نادر صعب أنه لا يستاء من تعليقات الجمهور على جرأة أنابيلا.

وقال في تصريحات صحفية: “على العكس أنا أقبل.. نحن أناس منفتحون، ونحب أن نعبر في لبنان عن الحضارة التي نعيش فيها”.

كما تابع: “نحن لا نعيش في بلد يفرض علينا الظهور بملابس محتشمة. أنا إنسان ثقافتي وحضارتي وديني لا يملون علينا الظهور محتشمين.. دائماً نرتدي هكذا”.