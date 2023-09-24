أثار الهلع بين الأمريكيين .. تمساح ضخم يفترس سيدة في ولاية فلوريدا (فيديو)

وطن- في حادثة أثارت الرعب والهلع بين الأمريكيين عثر مسؤولون محليون في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة على تمساح ضخم يبلغ طوله 13 قدماً وقضوا عليه بعد اكتشاف جثة بشرية ميتة إلى جانبه ما يشير إلى أنه كان يفترس سيدة قبل قتله.

وهرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادث حيث تم العثور على جثة بالقرب من التمساح الضخم وإلى جانبها بركة من الدم على طريق بالقرب من ريدجكريست بارك في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا.

تمساح ضخم يفترس سيدة في ولاية فلوريدا

ولم يشارك المسؤولون المزيد من التفاصيل حول الحادث. لكنهم أكدوا هجوم التمساح على المرأة وقتلها وافتراسها وما زال التحقيق مستمراً في الوفاة.

قتل التمساح “بطريقة إنسانية”!

ونقلت شبكة nbcnews عن مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس قوله أنه تم كشف هوية الضحية وهي سيدة يوم السبت. وقال إن التمساح “قتل بطريقة إنسانية”.

ووفق التقرير الذي كتبه “مينيفون بيرك” تم رصد تمساح يبلغ طوله 13 قدمًا وفي فمه بقايا بشرية في قناة في منطقة لارجو بولاية فلوريدا.

وقال جاماركوس بولارد إنه رأى التمساح وجثة في الماء في شارع 134 شمالًا بعد ظهر يوم الجمعة.

وأضاف بولارد لشبكة NBC: “رميت حجرًا على التمساح فقط لأرى ما إذا كان تمساحًا بالفعل، وحرك جسده. كما لو كان متمسكًا بالجزء السفلي من الجذع، وسحبه تحت الماء”.

وقال الرجل المذهول من هول ما جرى إنه بدأ بتسجيل المشهد على هاتفه الخلوي واتصل بالسلطات. وأظهر مقطع فيديو شاركه مع المحطة الإخبارية ضابطًا في لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية وهو يقوم بقياس الحيوان الضخم.

فيديو افتراس تمساح لامرأة أمريكية

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” التمساح أمام سيارة سوداء اللون بجانب طريق عام وبدا عدد من عناصر الشرطة والإنقاذ حوله.

فيما ظهر عدد من الأشخاص فوق جسر حديدي صغير وهم يتابعون المشهد الذي بدا التمساح فيه وهو يحرك ذيله قبل قتله فيما يبدو.

وعلق مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، بأنه تم انتشال التمساح الذي يبلغ طوله 13 قدمًا و8.5 بوصة من الماء وقُتل بطريقة إنسانية، كما تم انتشال بقايا شخص بالغ.

وتم التعرف على الضحية علنًا يوم السبت على أنها “سابرينا بيكهام” البالغة من العمر 41 عامًا. ويجري التحقيق في سبب وطريقة الوفاة.

وقد ترك هذا الحادث بعض سكان المنطقة في حالة من الخوف والرعب. وأخبرت سيدة تدعى جينيفر أن أطفالها يسيرون كثيرًا بجوار القناة.

وأكد بولارد إنه يسير على طول الممر المائي من وإلى العمل وسيكون أكثر يقظة الآن بعد هذه الحادثة المؤسفة.