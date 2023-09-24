السيتي يعتلي الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة ال6

وطن- يُحافظ حامل اللقب فريق مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع نهاية الجولة السادسة، الأحد، بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف ليفربول.

وشهدت مواجهات الأسبوع السادس فوز المتصدر مانشستر سيتي النظيف على منافسه نوتينغهام فورست بهدفين دون رد.

كما وحقق ليفربول الفوز الثمين بثلاثية مقابل هدف وحيد على نظيره وست هام يونايتد، وعاد مانشستر يونايتد إلى مساره الصحيح بعد سلسلة من الهزائم المتتالية بفوز شاق على بيرنلي بهدف نظيف.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة السادسة

وخيم التعادل الإيجابي بين توتنهام وأرسنال بهدفين لكليهما، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وسقط تشيلسي بالخسارة أمام منافسه أستون فيلا بهدف وحيد، واكتسح نيوكاسل يونايتد على شيفيلد يونايتد بثمانية نظيفة دون مقابل.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، مع صدارة مانشستر سيتي ووصافة ليفربول في ختام منافسات الجولة السادسة، كما يلي:

مانشستر سيتي 18 نقطة.

ليفربول 16 نقطة.

برايتون 15 نقطة.

توتنهام 14 نقطة.

أرسنال 14 نقطة.

أستون فيلا 12 نقطة.

وست هام يونايتد 10 نقاط.

نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.

مانشستر يونايتد 9 نقاط.

كريستيال بالاس 8 نقاط.

فولهام 8 نقاط.

نوتينغهام فورست 7 نقاط.

برينتفورد 6 نقاط.

تشيلسي 5 نقاط.

إيفرتون 4 نقاط.

وولفرهامبتون 4 نقاط.

بورنموث 3 نقاط.

لوتون تاون نقطة واحدة.

بيرنلي نقطة واحدة.

شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بمواجهة برايتون وأستون فيلا، كما وستختتم منافسات هذه الجولة بمواجهة فولهام وتشيلسي، الاثنين.