الريال يسقط بالثلاثة أمام جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة (شاهد)

وطن- تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز الثمين على جاره الأبيض ريال مدريد، الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض أتلتيكو مدريد مباراة ديربي العاصمة بهدف مبكر، من توقيع اللاعب ألفارو موراتا برأسية رائعة عند الدقيقة الرابعة داخل مرمى شباك ناديه السابق ريال مدريد.

وعزز أتلتيكو مدريد التقدم بنتيجة المباراة أمام جاره الريال، بهدف ثاني، كان عن طريق اللاعب أنطوان غريزمان في الدقيقة ال18.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال

وقلص الألماني توني كروس النتيجة بهدف وحيد لفريق ريال مدريد في المباراة، عند الدقيقة 35، قبل أن يعود أتلتيكو مدريد لتسجيل هدفه الثالث عن طريق موراتا صاحب الهدف الأول في الدقيقة ال46.

ورغم خسارة ريال مدريد، إلا أن كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه أتلتيكو مدريد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة وباستحواذ 64% في المباراة.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أتلتيكو مدريد إلى 10 تسديدات، كانت كفيلة بتحقيق الفوز على الفريق الأبيض ريال مدريد، مقابل 36% في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات اللقاء.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد الريال

ودخل الأرجنتيني دييغو سيميوني مباراة ديربي العاصمة أمام الجار ريال مدريد، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع التشكيلة: صموئيل لينو، ماريو هيرموسو، خمينيز، ستيفان شافيتش، ناهويل مولينا.

خط الوسط: ساول، كوكي، ماركوس يورينتي.

مركز هجوم الفريق: أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا.

وبهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيد إلى 10 نقاط في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

كما وتجمد رصيد ريال مدريد بهذه الخسارة عند النقطة ال15 في المركز الثالث، خلف غريمه برشلونة المتصدر برصيد 16 نقطة لهذا الموسم.