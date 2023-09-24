    رياضة

    الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال بفوزٍ سهل على سانت جورج (فيديو)

    منافسات الدور التمهيدي ال32 من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الأهلي المصري
    احتفال نجوم الأهلي المصري

    وطن- استهل فريق الأهلي المصري مشوار الدفاع عن لقبه، بفوزٍ على نظيره الأثيوبي سانت جورج بثلاثية نظيفة دون مقابل، في الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

    وسجل حسين الشحات لاعب الأهلي المصري الهدف الأول للمارد الأحمر الأهلاوي في الدقيقة ال28، ليعود ذات اللاعب ويسجل هدف التقدم الثاني في نتيجة اللقاء بالدقيقة ال58.

    مباراة الأهلي ضد سانت جورج

    كما وأحرز أحمد عبد القادر الهدف الثالث لصالح الأهلي المصري في الدقيقة ال90+4 مع نهاية أحداث المباراة أمام سانت جورج الأثيوبي.

    وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، الأكثر تفوقاً على منافسه سانت جورج  على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بين كلا الفريقين.

    تشكيلة الأهلي ضد سانت جورج

    ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، بتشكيلة أساسية أمام منافسه سانت جورج الأثيوبي، في منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، كما يلي:

    حراسة المرمى: محمد الشناوي.

    دفاع الأهلي: علي المعلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

    الأهلي المصري
    احتفال الأهلي المصري

    خط الوسط: أليو ديينغ، إمام عاشور، مروان عطية.

    مركز الهجوم: حسين الشحات، بيرسي  تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

    كما وسيلتقي فريق الأهلي في مباراة الإياب القادمة من منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 أمام سانت جورج، الجمعة، في ال29 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

    مباراة الأهلي وسانت جورج
    لاعب الأهلي بيرسي تاو

    يذكر بأن فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع بلدية المحلة مع نهاية الجولة الأولى الافتتاحية.

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