أحمد الجارالله يطبّل لـ”السيسي” ويتوسل إليه البقاء في الحكم .. ورد ملجم من معتز مطر

وطن – رد الإعلامي المصري المعارض معتز مطر على تغريدة رجل أعمال كويتي وإعلامي يدعى أحمد الجارالله يصف نفسه “عميد الصحافة الكويتية” ويعرف بتطبيله للأنظمة القمعية مثل نظام السيسي في مصر وبلدان أخرى.

ورغم الوضع السيء الذي وصلت إليه الأوضاع في مصر ووصل اقتصاد الدولة والمواطن على حافة الهاوية خرج أحمدالجارالله دون حياء لامتداح السيسي ومطالبته باسم المصريين بالبقاء في السلطة.

وبدأ الجارالله استفزاز ملايين المصريين بتغريدته التي كتب فيها على منصة إكس: “السيسي أصبح بُعبع عندما يأتي ذكره يزن ذُباب إخوان الشياطين ومن يريد أن يُدخل أم الدنيا في متاهات جدل بيزنطيه هل الملائكة ذكور أم إناث، الكلام العبط نريد خُبز ولانريد كباري”.

طبال مبارك يمتدح السيسي!

وأضاف “الإعلامي” الذي لم يصل بتغريدته إلى أي جملة مفيدة: “السؤال كيف تصل إلى الخُبز بدون كباري … الله شاهد هذا السيسي أنجز في مصر مالم يُنجز في الأمس من سنة 1952″.

وقبل أن يرد عليه معتز مطر تابع من يصف نفسه مع عميد الصحافة الكويتية، مالك ورئيس تحرير صحيفة السياسة والعرب حول السيسي: “أنجز لمصر وسكانها زادوا عشرة مرات عن سكان الأمس”.

ومستفزاً ملايين المصريين ومنصباً نفسه وصياً عليهم ختم الجارالله تغريدته على منصة إكس (تويتر سابقاً) مغرداً: “يا أيها السيسي بالله عليك لاترحل فأنت في بؤبؤ عيون شعبك المتقي إنهم يرون ثوبك أبيض”.

ولم يكتف الصحفي الكويتي بذلك بل راح حالفاً بالله الذي يدعو المصريون باسمه ليلاً نهاراً ليريحهم من الطاغية الذي يحكمهم بالحديد والنار: “قسماً بالله ثوبك أبيض وليس كل مجتهد مصيب لكن والله أنك مصيب وتعرف طريقك !!”.

وإشارات التعجب التي ختم بها من يوصف “طبال مبارك” وطبال الأنظمة القمعية لم تكن على سبيل المصادفة، فهو ذات نفسه لا يصدق ما يقول من مبالغته في مديح قاتل ومجرم وطاغية لا فرق كبير بينه وبين أنظمة الدول القمعية الانقلابية.

معتز مطر يهاجم عميد الصحافة الكويتية

ورد الإعلامي المصري معتز مطر على الطبال الذي قد يدخل غينيس من بوابة الكذب والتملق للطغاة العرب مغرداً عبر منصة إكس: “طالما انتظرنا افتتاحياته التعريضية .. أحمد الجارالله منذ نعومة أظافره وهو يعشق ويقع في هوى أي عسكري”.

وذكر معتز مطر عن عميد الصحافة الكويتية: “كان طبالاً لدى مبارك وها هو يتألق كظابط ايقاع لدى السيسي”.

وعن اللقب الذي يضعه لنفسه متعجرفاً علق مطر: “يطلق على نفسه عميد الصحافة الكويتية .. وبغض النظر عن اللفظ ذو المسحة العسكرية .. لما ده عميد أمال الملازم شكله ايه ..!!”.

ويعيش المصريون في واقع خدمي ومعيشي كارثي جراء الغلاء وارتفاع الأسعار والأرقام الاقتصادية السيئة التي يحققها نظام السيسي فضلاً عن قضايا الفساد الكبيرة التي تخرج للعلن آخرها سيناتور أمريكي متورط مع أسماء مسؤولين بارزين في الدولة المصرية.