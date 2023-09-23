هدف المصري مصطفى محمد المُذهل في الدوري الفرنسي الممتاز (فيديو)

وطن- سجل النجم المصري الدولي مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، هدفاً عالمياً من ضربة حرة مباشرة داخل شباك مرمى لوريان، في منافسات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المصري محمد هدفاً مذهلاً بعد حصول فريقه نانت على ضربة حرة مباشرة تولى اللاعب تنفيذها، لينجح اللاعب في وضعها ببراعة ومهارة عالية داخل مرمى لوريان في الدقيقة ال55.

هدف المصري مصطفى محمد في الدوري الفرنسي الممتاز

وفاز فريق نانت على نظيره لوريان بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز، على ميدان ملعب (لا بوجوار- لويس فونتينو).

ووقع خماسية فريق نانت داخل مرمى لوريان، كلاً من اللاعبين ماتيس أبلين في الدقيقة ال42، وإراي كورمارت في الدقيقة ال46 ومصطفى محمد في الدقيقة ال55 وفلوريان مولات في الدقيقة ال83 وموسيس سيمون في الدقيقة ال90+9 من ركلة جزاء.

النجم المصري مصطفى محمد يبصم على هدف مذهل في الدوري الفرنسي#الدوري_الفرنسي #نانت_لوريان pic.twitter.com/CRmjGt9eAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023

كما وسجل ثلاثية فريق لوريان اللاعب كروبي إيلي جونيور في الدقيقة ال6، ورومان فايفر في الدقيقة ال75 وتوسين أييغون في الدقيقة ال85.

مباراة نانت ولوريان

وكان فريق نانت متفوقاً على مستوى التسديدات أمام منافسه لوريان، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس لوريان.

كما وتفوق لوريان في الاستحواذ على الكرة رغم الخسارة أمام نانت بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته 44%.

وسيلتقي فريق نانت في المباراة القادمة، الأحد، أمام منافسه رين في منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد نانت في المركز السادس من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم بهذا الفوز برصيد 8 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر بريست برصيد 13 نقطة حتى الآن.

فيما تجمد رصيد فريق لوريان بتلك الخسارة في المركز ال14 برصيد 6 نقاط.