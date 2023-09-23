موعد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والتشكيلة في مواجهة الديربي الإسباني

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الديربي المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (ميتروبوليتانو) مباراة الديربي الإسباني المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

بينما ستكون المواجهة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستبث مباراة الديربي الإسباني للعشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية، على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات حقوق بث البطولة في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 3 HD)، بتردد 11013 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع الملكي: دافيد ألبا، ناتشو، لوكاس فاسكيز (فرانسيسكو غارسيا)، أنطونيو رويجر.

خط الوسط: إدوارد كامافينغا، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش (توني كروس)، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، خوسيلو.

وسيغيب عن مباراة ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، داني كارفخال وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو والحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابات المختلفة، كما من المحتمل غياب جود بيلينغهام عن المباراة لذات السبب.

ترتيب الفريقين قبيل مواجهة الديربي الإسباني

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 برصيد 15 نقطة، على عكس الفريق المنافس أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.