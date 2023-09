موعد أرسنال ضد توتنهام والتشكيلة والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي 2023

وطن- يلتقي فريق أرسنال ضد توتنهام، في مواجهة قوية وصعبة بين كلا الفريقين، الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وستقام مباراة أرسنال وتوتنهام، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، على ملعب (الإمارات)، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الثانية بعد الظهر.

ومن المقرر أن تبث وقائع مجريات اللقاء المنتظر بين أرسنال وتوتنهام، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (1 BeIN sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12379، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

وسيعلق على مجريات لقاء مباراة أرسنال وتوتنهام، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وسيدخل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة القوية أمام منافسه توتنهام في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع أرسنال: زينشينكو، غابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

Ready for battle 👊

📺 Go inside training and watch the final preparations before our north London derby 👇

— Arsenal (@Arsenal) September 23, 2023