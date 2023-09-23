منى زكي تبحث عن ملابسها الداخلية ومتابعون يذكرونها: “قلعتيه وحطتيه في الشنطة” (فيديو)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو غريب للفنانة المصرية منى زكي، وهي تبحث عن ملابسها الداخلية.

وتظهر منى زكي بالفيديو الذي يبدو أنه تم صنعه بالذكاء الاصطناعي، وهي تجسد مشهداً من أحد مقاطع تيك توك، وتبحث عن ملابسها الداخلية.

أخفته في الحقيبة!

وأثار الفيديو جدلاً بين المتابعين الذين شاهدوه، وذكرهم بمشهد منى زكي المثير للجدل في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وجاء في التعليقات: “هي مش الفنانة خبته ف الشنطة ولا نسيت”.

وكتب آخر: “دي احلام العصر دي ولا ايه؟”.

وقالت متابعة: “انني مش خبيتي الاندر في الشنطة”.

ووافقها متابع الرأي قائلا: “انتي خبتيه في الشنطه يا فنانه انتي نسيتي ولا ايه”.

وقال آخر ساخراً: “فيه إيه يا فنانة.. الشعب كله عارف إنك بتمشي من غيره أصحاب ولا أعز”.

مشهد منى زكي

وكان مشهد خلع منى لملابسها الداخلية في فيلم “أصحاب ولا أعز”، قد تصدر التريند في حينها وسط ضجة كبيرة.

في المشهد تظهر منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها، قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها، الأمر الذي عرّضها لهجوم واسع من الجمهور .

كما اتّهم قسم من الجمهور الفنانة منى زكي بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة في الفيلم، وسقط في تاريخ الفنانة .