ملكة جمال السعودية تأخذ راحتها أكثر بعد وصولها لدبي وتزيد جرعة التعري (فيديو)

وطن- رفعت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، مستوى الجرأة في ملابسها، بعد وصولها إلى دبي، استعداداً للمشاركة في مسابقة جمالية أخرى.

ووثقت رومي القحطاني عبر حسابها على انستجرام، عدة لقطات ظهرت في إحداها وهي ترتدي فستاناً أسوداً بفتحات كثيرة، في أحد الملاهي الليلية.

لا مانع من البكيني

وفي فيديو آخر من دبي، ارتدت ملكة جمال السعودية، فستانا أبيضا أوف شولدر من ناحية واحدة. وكانت تتمايل على أغنية “هوا هوا” للفنانة المغربية سميرة سعيد..

وسبق وأن كشفت رومي القحطاني في ردها على أحد الاسئلة التي وردتها على حسابها على “انستغرام” عدم ممانعتها ارتداء البكيني. كونه شرطا أساسيا في المسابقات الدولية الخاصة بملكات الجمال.

وكانت رومي القحطاني قد اعلنت في بداية شهر أغسطس/آب الماضي علن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية.

ونشرت ملكة جمال السعودية حينها صورة رسمية للمشاركة في المسابقة المستحدثة. وعلقت عليها بالقول: “يشرفني المشاركة بمسابقة ملكة جمال الوحدة العربية سنة 2023 “.

ترويج ووعي

تهدف هذه المسابقة المستحدثة إلى تعزيز الوعي بالثقافة العربية والترويج للسياحة في المنطقة العربية.

كما تساهم في تشجيع النساء على تحقيق الذات وتطوير مهاراتهن وثقافاتهن وتمثيل بلدانهن بشكل مشرف في المسابقة.