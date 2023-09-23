مغربي سرق تبرعات ضحايا الزلزال وفر هاربا لأوروبا.. هكذا برر فعلته من وسط البحر باكياً (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم لشاب مغربي استغل الأموال التي جمعها من المغاربة لضحايا الزلزال في الهروب من المغرب نحو أوروبا عبر قوارب الموت في هجرة غير شرعية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على منصة “X” (تويتر سابقا) ورصدته “وطن” للشاب المغربي وهو على متن القارب في طريقه نحو أوروبا معتذرا عما فعله.

وكشف الشاب الذي التقط الفيديو لنفسه من عرض البحر وهو يبكي بأنه جمع الأموال برفقة أصدقائه لدعم ساكني الجبال الذين تضرروا من الزلزال وهربوا بها نحو أوروبا، قائلا: “حرقنا مضطرين”.

ضبط 4 أشخاص سرقوا مساعدات عينية لضحايا الزلزال

وفي سياق مماثل، تمكنت السلطات المغربية بمدينة فاس، من توقيف أربعة للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة المساعدات العينية التضامنية الموجهة لضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني قبل يتم انها ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص على خلفية سرقة استهدفت مجموعة من التبرعات العينية الموجهة لضحايا الزلزال من داخل شاحنة خاصة، بعدما أقدم المشتبه فيهم على السطو على عدد من الأغطية والملابس الموجهة للضحايا.

ضبط بضائع استولى عليها سائق ومساعده ومالك محل بقالة

بالإضافة إلى ذلك أيضا، كشف موقع “هسبريس” أن الشرطة فتحت مؤخرا تحقيقا بسبب أفعال إجرامية منسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة.

ولفت الموقع إلى أن الشرطة تشتبه في تورط المذكورين في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.

وكانت متطوعة قد اشتبهت بقيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، ليتم تحديد هوية سائق الشاحنة ومساعده وتوقيفهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.