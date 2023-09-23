محكمة سعودية تعاقب فتاة قاصر بالسجن 18 عاماً بسبب تغريدات

وطن- كشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن محكمة سعودية قضت بسجن فتاة قاصر لمدة 18 عاما بسبب تغريدت لها على منصة “X” (تويتر سابقا).

وقالت المنظمة في تدوينة لها على منصة “X” ورصدتها “وطن”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض قضت في شهر أغسطس/آب الفائت بسجن الفتاة القاصر منال صالح القفيري لمدة 18 عامًا مع منع من السفر.

وأوضحت المنظمة بأن هذا الحكم الجائر بحق الفتاة القاصر منال صالح الفقيري جاء بسبب تغريدات عبرت من خلالها عن آرائها.

وكشفت المنظمة الفتاة منال صالح القفيري كانت في سن السابعة عشرة من عمرها حين اعتقالها وهي طالبة في المرحلة الثانوية.

تعذيب مناهل العتيبي داخل السجن

يأتي هذا بالتزامن مع كشف المصدر نفسه عن تعرض المدرّبة الرياضية مناهل العتيبي لتعذيب جسدي ونفسي على يد سجينة أخرى داخل سجن الملز، تضمن الضرب والتهديد بالقتل.

وأكدت المنظمة على أنه عندما أبلغت مناهل العتيبي إدارة السجن بما حدث لها، قاموا بوضعها في الحبس الانفرادي حتى تختفي علامات التعذيب.

إيقاف مناهل العتيبي والتهم الموجهة لها

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت الناشطة مناهل العتيبي (29 عاما) في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر2021 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

سطوة المحكمة الجزائية المتخصصة

يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت مؤخرا أحكاما طويلة ومشددة بالسجن على نشطاء ومواطنين سعوديين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين من صدر بحقهم أحكاما قاسية مؤخرا، كانت سلمى الشهاب طالبة الدكتوراة في جامعة ليدز التي حكم عليها بالسجن 34 عاما على خلفية تغريدات على منصة “X”.