“مجتهد” يكشف لماذا أصيب محمد بن سلمان بالإكتئاب والإنزعاج بعد مقابلته مع فوكس نيوز

وطن – زعم المغرد الشهير “مجتهد” أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “منزعج جدا ومكتئب” من فشل المقابلة التي أجراها مع “فوكس نيوز”.

وبحسب تغريدة لحساب “مجتهد” في منصة X فقد ادّعى أن ولي العهد “تفاجأ بتجاهل الإعلام الأمريكي للمقابلة. وحتى فوكس نيوز نشرتها بطريقة لا تصل إلى ١٪ من مشاهديها”.

وقال: “لم تنفع مدائح المنافقين حوله في تخفيف انزعاجه من المقابلة رغم أنهم بالغوا في إطرائه وتعظيم أدائه وكأنه أتى بجوامع الكلم”.

مجتهد: محمد بن سلمان “منزعج جدا” من فشل المقابلة مع “فوكس نيوز”

وأضاف: “قد بلغه أنه لم يهتم بالمقابلة إلا القليل من المحللين الغربيين. وأسوأ من ذلك أن هؤلاء اعتبروه مغفلا جاهلا غير ناضج يقرأ الأجوبة بطريقة متكلفة وغير منسجمة ودون أي مصداقية”.

وقال مجتهد: “ومع أنه غير مهتم بالجمهور الداخلي فقد وجه بحذف أجزاء من المقابلة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وحدد ما يجب نشره. حيث اعتبر أجوبته في الأجزاء التي طلب حذفها كارثية لا تصلح للنشر. كما كلفهم بطمس قصة المقابلة بالكامل بعد أيام وعدم الاشارة إليها في نشاطات اليوم الوطني”.

واضاف: “ربما كان قطع بث المقابلة بحجة خلل فني في القناة الإخبارية بعد دقائق قليلة من بداية بثها يندرج تحت نفس السبب”.

وختم بالقول: “هروبا من هذا الاكتئاب أمر بتجهيز اليخت للنقاهة والانشغال بما (يريح باله) هناك. لكن لا يستبعد أن يلغي الانتقال لليخت تكذيبا لمجتهد”.

وكان محمد بن سلمان صرّح في مقابلته مع فوكس نيوز أنّ السعودية تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وحذر أيضا من أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي “علينا أن نحصل على واحد”.

يذكر أن مجتهد سبق وقال إن فوكس نيوز تلقت مبلغا ضخما مقابل مقابلة محمد بن سلمان.

وبين أن الرقم قد يزيد عن ١٠٠ مليون دولار، والمذيع حصل على إكرامية مستقلة. حسب قوله