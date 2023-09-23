فجر السعيد تهين رئيس الوزراء الكويتي بسبب “التعلثم” وغضب عارم (شاهد)

وطن- سخرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، من رئيس وزراء بلادها الشيخ أحمد نواف الأحمد، بسبب خطأ وقع بها خلال إدلائه بكلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت فجر السعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس، يتضمن جانبا من كلمة الشيخ أحمد النواف، تُظهر تعلثما في نطق كلمة “آلياتها”.

وقالت فجر السعيد، معلقة على الفيديو: “سمو الرئيس إذا تحتاج دروس في الإلقاء على البوديوم والتعامل مع الورقة والأيربيس بثقة وبلا أخطاء فإني أعرض عليك خدماتي.. صار لي سنتين أقدم هذه الدروس في الشقيقه مملكة البحرين ولا مانع أن أوقف عملي وأتفرغ لسموكم مع وعد خلال أسبوع ستتحسن وخلال شهر ستصبح عبدالناصر زمانه”.

وأضافت: “للعلم الكورس عندي أسبوعين يدفع فيه الطالب 3000 دولار ولأنك حكومه مو طالب يصرفون عليه أهله … فالمبلغ سيكون 70000 دولار مقابل أسبوع تدريب … ودمتم بود فجر السعيد، بانتظار رد سموك”.

أثارت سخرية فجر السعيد من رئيس الوزراء الكويتي، حالة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب الصحفي الكويتي داهم القحطاني: “مخجل جدا أن نجد كويتيا يتشفى في خطاب رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لمجرد أخطاء لفظية تتكرر في خطابات لدول أخرى، ولا يذكر أن الخطاب حمل تحذيرات قوية وواضحة للعراق وإيران رفضا لأي عبث عراقي في ملف الحدود أو عبث إيراني في ملف حقل الدرة”.

وأضاف: “ليس من الوطنية محاولة السخرية من رئيس الوزراء بينما هو يواجه الدول الأخرى دفاعا عن مصالح الكويت العليا .. ألا تخجلون من أنفسكم ..؟”.

وغرد الخبير الاستراتيجي خالد الصلال: “أستاذة فجر.. (أنا) تابعت خطاب سمو الرئيس الشيح أحمد النواف بالكامل وكان رائعا وتناول عدة محاور مهمة وأبرزها حكم المحكمة العراقية وموضوع حقل الدرة وقام بتفنيد هذه الملفات بشكل واضح أمام دول العالم ونجح في ذلك”.

وتابع: “كان يجب عليك تسليط الضوء على هذه المواضيع المهمة لبلدك بدلاً من اقتطاع جزء بسيط لثلاث ثواني لممثل سمو الأمير وعرض خطأ لغوي بسيط يقع فيه أكبر قيادات العالم “.

كلمة رئيس وزراء الكويت أمام الأمم المتحدة

وكان الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد ألقى كلمة بلاده أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، أن الساحة الدولية تشهد حاليا تحديات وتقلبات باتت تهدد تعدد الأطراف ووضعت اختبارا حقيقيا بين قابلية الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود.

وأشار إلى سيل المخاطر والتهديدات المحيطة بالعالم اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر، فضلا عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني كل ذلك وأكثر، ما يتطلب تعاونا دوليا قائما على الشراكة والمسؤولية.

وحرص في كلمته، على التأكيد على أن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات.

وعبر عن رفض بلاده القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.