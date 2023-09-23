علاء مبارك يتغزل في لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز.. هكذا تفاعل السعوديون والمصريون

وطن- أشاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، باللقاء المتلفز الذي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع شبكة فوكس نيوز، وذلك في تغريدة أثارت تفاعلا واسعا.

قال علاء مبارك في تغريدة على منصة “إكس”: “حديث ممتع ؛ بعد الاستماع لحديث ولي عهد المملكة العربية السعودية مع قناة فوكس نيوز تجد أنك أمام رجل يتحدث بطلاقة ووضوح مرتب و ملم بكافة الأمور، لبق ولم يرتبك تحدث بثقة وهدوء أمام بعض الأسئلة التى قد تبدو محرجة”.

انتقادات من المصريين

أثارت تغريدة علاء مبارك هجوما عليه شخصيا من قبل نشطاء مصريين، بسبب ما اعتبر تملقا منه صوب محمد بن سلمان.

فقال المغرد “حازم سلام”: “خلينا صُرحاء ، ما حدش يعرفه إلا علشان فلوسه”، فيما ردّ عليه علاء مبارك بالقول: “عشان فلوسه ! للاسف استاذ حازم وخلينا صرحاء ده تفكير مريض”.

وغرد عزت: “نصيحة، أنت بتلميعك أو برأيك الشخصي لهذا الرجل تفقد الكثير والكثير من احترام شعبية جديدة لك من الشعب ، ولا تنهج نفس نهج والدك ، خليك علاء”.

فرد عليه نجل الرئيس الأسبق: “شعبية ايه بس اللي بتتكلم عليها.. نصيحة ؛ لو هتخاف تعبر عن رأيك بصراحة حرصا على الشعبية التى ذكرتها تفقد ما هو أهم بكثير من الشعبية وهو احترامك لنفسك، للأسف ده تفكير محدود قد تقبلها على نفسك لكن هنا صعب”.

ترحيب من السعوديين

كما أثارت تغريدة علاء مبارك، تفاعلا واسعا من قِبل السعوديين، فقال فيصل العرابي: “كلام كبير يا ابن اقدع رئيس في تاريخ مصر رحم الله حسني مبارك رحمة واسعة.. وبإذن الله نشوفك رئيس جمهورية مصر مستقبلاً”.

وكتب خالد البرمان: “ليست (قد تبدو ) بل محرجة للأغلبية العظمىٰ .. أما في السعودية كان للوضوح والثقة دور كبير في ثقل حكامها ومواقفهم الثابتة الراسخة المعتدلة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى”.