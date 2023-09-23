صفاء سلطان ترتدي “بيبي دول” على شرفة شقتها في دبي (شاهد)

وطن– فاجأت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، جمهورها بجرأتها في إطلالاتها منذ عودتها إلى الحياة ونجاتها من الموت بعد أزمة صحية خطيرة.

ونشرت صفاء سلطان فيديو لها عبر انستجرام، وهي على شاطئ البحر في دبي، مرتدية ملابس رياضية مثيرة.

ما بضعفش

وعلى أنغام أغنية “مابضعفش” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، استعرضت صفاء قوامها الرشيق بحركات وصفها المتابعون بـ”الدلع”.

وعلقت صفاء سلطان: ” ابتسم وتغنى بالسعادة وإن كنت لا تملك شيئ.. فالحزن يقصر من أعمارن.. بحبكن”.

كما نشرت الفنانة الأردنية، مجموعة صور وهي ترتدي ما يشبه قميص النوم.

انتقادات

وكانت صفاء تقف على شرفة منزلها في دبي، مرتدية فستاناً أبيضاً قصيراً، مع كارديجان شفاف، يشبه “البيبي دول”.

وتعرضت الفنانة لانتقادات وهجوم من قبل متابعيها الذين نصحوها بالتوبة بعد نجاتها من الموت.

وكانت صفاء قد أعلنت عن انتهاء أزمتها الصحية التي لم تكشف طبيعتها.

عمر جديد

وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك“: ” للهم إن نعمك كثيرة علينا.. لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك.. ولا نقدر وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك.. وأنت سبحانك غني عن العالمين يا رب لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت من شفائك لي”.

وتابعت: “شكراً لكل حدا دعالي واتطمن عني.. انا الحمدلله صرت بخير بفضل الله ورضا الوالدين”.

وشكرت صفاء عائلتها وأطباءها قائلة: “وقفة بنتي واهلي واصدقائي جنبي ودكاترتي.. ودعاكن الي رح ارجع اقوى بأذن الله”.

وختمت: “اذا رب العالمين حب عبد ابتلاه.. وانا راضيه والف حمد وشكر على كل عمر جديد بيكتبلي اياه رب العالمين لضل بينكن.. بحبكن كتير”.