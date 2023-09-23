شقيق أنغام يفجّر مفاجأة عن “مقتل” شقيقته .. “لم تمت بحادث سير!” (شاهد)

وطن – فجّر شقيق الفنانة أنغام، الموسيقار خالد محمد علي سليمان، مفاجأة مدوية عن وفاة شقيقته المطربة الراحلة غنوة التي توفيت في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس في أكتوبر عام 2018، حيث أكد أنها تعرضت للقتل.

أعرب الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن استيائه الشديد لما يعانيه بسبب أسرته، مؤكدا أنه يمتلك الدليل القاطع على قتلهم شقيقته غنوة، كما استولوا على حقوقه.

شقيق أنغام يمتلك الدليل على قتل غنوة!

وكتب “خالد”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!”.

وماجدة التي ذكر اسمها شقيق أنغام، هي والدة غنوة، وزوجة الموسيقار محمد علي سليمان.

كما قال: “أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف. بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة”.

وأضاف: “لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب”.

شقيق أنـغـام الموزع الموسيقي خالد سليمان

شقيق أنغام يبرّئها من المشكلات الأسرية

كما حرص خالد محمد علي سليمان على تبرئة أنغام من المشكلات الدائرة في النطاق الأسري.

وقال “خالد” في منشور على فيسبوك أيضاً: “الموضوع يتعلق بحقوقي بيني وبين أبي.. أنغام شقيقتي ليس لديها علاقة بهذه الحرب.. ولم تقصر معي ودائمًا ما تدعمني وتساعدني وتشجعني، وأتعلم منها وربتني أحسن تربية.. حفظها الله”.

بينما ذكر: “أنغام ليس لها علاقة بالموضوع غير أنها ضحية وتنازلت عن حقها. وأنا لن أتنازل ولن أصمت عن حقي لدى والدي وسيداته (خرابي البيوت) أصحاب الأعمال والسحر.. يد أنغام نظيفة من هذا”.

ولم يصدر أي تعقيب من الفنانة أنغام على ما كشفه شقيقها الموسيقار خالد محمد علي سليمان حول غنوة ومقتلها وزعمه امتلاكها الدليل على قتلها، والتي يعلم الجميع أنها توفيت في حادث سير .

من جانبٍ آخر، شاركت الفنانة أنغام جمهورها السعودي، احتفالات اليوم الوطني السعودي 93، حيث نشرت عبر حسابها في فيسبوك فيديو تظهر فيه وهي تحمل العلم السعودي على ظهرها .