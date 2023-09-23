سيناتور أمريكي يحذر من خطورة اتفاقية دفاعية مع السعودية.. حجر جديد على سلم التطبيع

وطن- أعرب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ودائم الانتقاد للسعودية ومصر، عن مخاوفه بشأن إمكانية تقديم اتفاق دفاع مشترك للمملكة مقابل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وقال مورفي في مقابلة مع شبكة CNN، إنه بينما كان يدعم التوسط في اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، لا تزال هناك أسئلة حول السعر الذي ترغب واشنطن في دفعه مقابل ذلك.

وقال مورفي: “سأكون حذراً للغاية من إلزام الولايات المتحدة، من خلال معاهدة، بالدفاع عن المملكة العربية السعودية. هل هذا هو نوع النظام المستقر الذي يجب أن نلتزم بالدماء الأمريكية للدفاع عنه؟”.

اتفاقية دفاع بين السعودية وأمريكا

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تناقشان تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك، وأن واشنطن تدرس صياغة المعاهدة على غرار اتفاقيات مماثلة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وينص الاتفاق على تعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري للآخر إذا تعرضت البلاد لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية.

وتشمل مخاوف مورفي مقتل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست وميدل إيست آي جمال خاشقجي، وحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. كان مورفي أحد رعاة قرار سلطات الحرب الذي يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء دعمها للحرب في اليمن.

ودخل بايدن إلى منصبه الرئاسي ووعد بجعل المملكة العربية السعودية دولة “منبوذة” لدورها في مقتل خاشقجي المروع. لكن منذ ذلك الحين، عملت على إصلاح العلاقات مع المملكة، حيث تتطلع واشنطن إلى تعزيز العلاقات مع الدول وسط المنافسة المتزايدة مع روسيا والصين.

ومن أجل التصديق على معاهدة الدفاع من قبل الولايات المتحدة، سوف تحتاج إلى الموافقة عليها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن المعاهدة ستحتاج إلى موافقة 67 صوتًا على الأقل لتمريرها.

“السعوديون لا يهتمون بنا”

في السنوات القليلة الماضية، صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الجانبين من الممر السياسي لصالح تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ولصالح إنهاء الدعم الأمريكي لجهود الحرب التي يبذلها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وبالإضافة إلى معارضة مورفي، يتطلع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وبالتحديد ريتشارد بلومنثال، إلى التحقيق في الصفقة الأخيرة المبرمة بين LIV Golf المدعومة من السعودية وجولة PGA.

وإلى جانب بلومنثال، دعا السيناتور رون جونسون إدارة جو بايدن إلى تزويدهم بالسجلات الكاملة المتعلقة بدور السعودية المزعوم في هجمات 11 سبتمبر. وتنفي الرياض تورطها في الهجمات.

وكان ميرفي أحد الأصوات الرائدة في مجلس الشيوخ المنتقد للمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. وشدد في عام 2022، في ظل قرار السعودية خفض إنتاج النفط ضد الرغبة الأمريكية، على ضرورة إجراء إصلاح شامل في العلاقة الأمريكية السعودية.