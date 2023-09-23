ريال مدريد يتلقى ضربة قوية لأبرز نجومه قبيل قمة الديربي

وطن- تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية لأحد أبرز نجومه المهمين، قبيل مواجهة قمة الديربي، الأحد، أمام الجار أتلتيكو مدريد في منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتعرض النجم الإنجليزي جود بيلينغهام للإصابة، اضطر على إثرها الخروج من التدريبات مع صفوف الفريق الملكي، استعداداً لمواجهة الجار أتلتيكو مدريد في قمة الديربي من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024.

إصابة بيلينغهام لاعب ريال مدريد

وأفادت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن اللاعب جود بيلينغهام غادر التدريبات وهو يمسك معدته، فيما لم يتضح الأمر ما إذا كانت المشكلة عضلية أو مرضية.

وفي حال تأكد بشكل رسمي غياب النجم الإنجليزي بيلينغهام عن صفوف فريق ريال مدريد (الملكي)، فإن ذلك يعد ضربة قوية للفريق قبيل المواجهة القوية أمام الجار أتلتيكو مدريد وللمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعتمد على اللاعب في خطته هذا الموسم.

ومن المتوقع أن ينضم الإنجليزي جود بيلينغهام إلى قائمة مصابي فريق ريال مدريد، وهم داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور وأردا غولر وإيدير ميليتاو وتيبو كورتوا.

أهداف بيلينغهام مع ريال مدريد

كما وانتقل الإنجليزي بيلينغهام إلى صفوف نادي ريال مدريد، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة تجاوزت 100 مليون يورو حتى صيف عام 2028.

ونجح لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام صاحب القميص رقم (5)، من تسجيل 6 أهداف مع الفريق الملكي لهذا الموسم في مختلفة البطولات.

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه الجار أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( ميترو بوليتانو).

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) برصيد 15 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة برصيد 13 نقطة للموسم الجاري.