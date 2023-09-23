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    رجوة آل سيف وزوجها يزوران الأمير هاشم في سكنه بجامعة جورج تاون (شاهد)

    الامير هاشم انضم لجامعة جورج تاون بعد تخرجه من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا في شهر مايو/آيار الماضي
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    رجوة آل سيف وزوجها يزوران الأمير هاشم في سكنه بجامعة جورج تاون
    الأمير الحسين والأميرة رجوة

    وطن- مع تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين صورة له ولزوجته الأميرة رجوة آل سيف أثناء زيارتهما لسكن شقيقه الامير هاشم بجامعة جورج تاون في واشنطن.

    وأظهرت الصورة الاولى الأمير الحسين والأميرة رجوة لحظة وصولهما لحرم الجامعة، حيث بد منصتا باهتمام لحديث الأميرة رجوة.

    الأمير الحسين والأميرة رجوة
    الأمير الحسين والأميرة رجوة

    كما ظهر الامير الحسين والاميرة رجوة في صورة أخرى برفقة الأمير هاشم داخل غرفته في السكن الجامعي، حيث قاما باحتضانه ومن خلفهما العلم الأردني الذي زين واجهة الغرفة.

    الأمير الحسين والأميرة رجوة برفقة الأمير هاشم داخل غرفته في السكن الجامعي
    الأمير الحسين والأميرة رجوة برفقة الأمير هاشم داخل غرفته في السكن الجامعي

    وبالتزامن مع هذه الزيارة، تداول ناشطون صورة مشابهة تعود لعام 2013 توثق قيام الملك عبدالله الثاني بزيارة نجله ولي العهد الامير الحسين في سكنه بجامعة جورج تاون التي تخرج منها

    قيام الملك عبدالله الثاني بزيارة نجله ولي العهد الامير الحسين في سكنه بجامعة جورج تاون
    قيام الملك عبدالله الثاني بزيارة نجله ولي العهد الامير الحسين في سكنه بجامعة جورج تاون

    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة

    وكانت العائلة الهاشمية قد احتفلت بتخرج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من المدرسة (الثانوية العامة) في شهر مايو/آيار الماضي.

    وحضر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

    ونشرت الملكة رانيا العبدالله حينها صوراً من حفل تخريج الأمير هاشم، وكتبت عبر إنستغرام “مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني”.

    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة
    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة
    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة
    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة

     

    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة
    تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة

    الأمير الحسين يهنئ الأمير هاشم بالتخرج من المدرسة

    من جانبه، هنأ ولي العهد الأمير الحسين شقيقه الأمير هاشم بتخرجه قائلا : “هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك”.

    الأمير الحسين يهنئ الأمير هاشم بالتخرج من المدرسة
    الأمير الحسين يهنئ الأمير هاشم بالتخرج من المدرسة
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