رجوة آل سيف وزوجها يزوران الأمير هاشم في سكنه بجامعة جورج تاون (شاهد)

وطن- مع تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين صورة له ولزوجته الأميرة رجوة آل سيف أثناء زيارتهما لسكن شقيقه الامير هاشم بجامعة جورج تاون في واشنطن.

وأظهرت الصورة الاولى الأمير الحسين والأميرة رجوة لحظة وصولهما لحرم الجامعة، حيث بد منصتا باهتمام لحديث الأميرة رجوة.

كما ظهر الامير الحسين والاميرة رجوة في صورة أخرى برفقة الأمير هاشم داخل غرفته في السكن الجامعي، حيث قاما باحتضانه ومن خلفهما العلم الأردني الذي زين واجهة الغرفة.

وبالتزامن مع هذه الزيارة، تداول ناشطون صورة مشابهة تعود لعام 2013 توثق قيام الملك عبدالله الثاني بزيارة نجله ولي العهد الامير الحسين في سكنه بجامعة جورج تاون التي تخرج منها

تخرج الامير هاشم بن الحسين من المدرسة

وكانت العائلة الهاشمية قد احتفلت بتخرج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من المدرسة (الثانوية العامة) في شهر مايو/آيار الماضي.

وحضر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله حينها صوراً من حفل تخريج الأمير هاشم، وكتبت عبر إنستغرام “مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني”.

الأمير الحسين يهنئ الأمير هاشم بالتخرج من المدرسة

من جانبه، هنأ ولي العهد الأمير الحسين شقيقه الأمير هاشم بتخرجه قائلا : “هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك”.