جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية الدون رونالدو

وطن- ينفرد صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بعد تسجيله ثنائية رائعة في شباك مرمى الأهلي مع ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي روشن.

ووسع الدون رونالدو فارق المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي روشن لهذا الموسم إلى 3 أهداف، مع الوصيف السعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال.

ثنائية رونالدو في مرمى الأهلي السعودي

وقاد كريستيانو رونالدو البرتغالي فريقه النصر بفوز ثمين على نظيره الأهلي السعودي، في قمة الكلاسيكو برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقة ال4 وال52، كما وأحرز زميله البرازيلي ثنائية أخرى في الدقيقة ال17 وال45+6.

كما وقلص فريق الأهلي السعودي نتيجة اللقاء لثلاثة أهداف كانت من توقيع اللاعبين فرانك كيسييه في الدقيقة 30 ورياض محرز في الدقيقة ال50 من ركلة جزاء وفراس البريكان في الدقيقة ال87.

ورفع النصر السعودي رصيد نقاطه إلى 15 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، متساوياً بعدد النقاط مع الفريق المنافس الأهلي صاحب المركز السادس من الترتيب مع نهاية منافسات الأسبوع السابع.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي روشن 2023-2024، بعد ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله البرازيلي تاليسكا، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر) 9 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال) 6 أهداف.

ساديو ماني (النصر) 6 أهداف.

موسى ديمبيلي (الاتفاق) 6 أهداف.

مالكوم دي أوليفيرا (الهلال) 6 أهداف.

عبد الرزاق حمد الله (الهلال) 5 أهداف.

مراد باتنا (الفتح) 5 أهداف.

أوديون إيجالو (الوحدة) 5 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش (الهلال) 5 أهداف.

فراس البريكان (الفتح) 5 أهداف.